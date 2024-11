Prefeito Orlando Morando vistoria etapa final de obras do campo de futebol do Nova Petrópolis

Dentro da proposta de reestruturar os campos de futebol amador da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou vistoria nesta terça-feira (26/11) nas obras de modernização do campo do Nova Petrópolis (Avenida Imperatriz Leopoldina, 929). As intervenções no equipamento esportivo entraram na reta final e, a previsão da Administração municipal, é que a entrega aconteça já no início de dezembro.

“Mais uma obra sendo finalizada, dentro do escopo desse projeto maravilhoso de transformação dos campos da nossa cidade. Esta obra é uma parceria com a Construtora Patriani. Até o dia 31 de dezembro, as entregas continuam, pois este é o meu compromisso com a cidade”, destacou Orlando Morando. O chefe do Executivo esteve no local na companhia dos secretários de Esportes e Lazer, Sérgio Pasin, e Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri.

O projeto envolve investimento aproximado de R$ 3,5 milhões, em parceria com a iniciativa privada, englobando melhorias em mais de 7.000 metros quadrados de área, nas proximidades da Praça do Professor e da Secretaria de Transportes e Vias Públicas. A medida é contrapartida viabilizada por meio de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).

Entre os serviços executados estão a reforma da área social e sala de cursos, com acessibilidade, reforma e modernização da parte elétrica, hidráulica e pintura dos vestiários, instalação de grama sintética, com drenagem, além de novas arenas para beach tennis e vôlei.

O Campo do Nova Petrópolis leva o nome de Praça de Futebol Almerindo Protti – Brota, em homenagem a um dos fundadores do EC Brasil, clube tradicional de 70 anos de história no município. A partir da entrega, o espaço será utilizado de forma compartilhada pelo Brasil e CA Sansil.

VALORIZAÇÃO – A Administração municipal já concluiu a revitalização de 10 campos de futebol amador no município. Além do campo dos Finco, estão na lista os espaços do Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros sete equipamentos estão em obras – Parque Selecta, Taboão, Palmeirinha, Orquídeas, Paulicéia, Detroit e D.E.R.