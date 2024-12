Prefeito Orlando Morando reinaugura campo do Orquídeas em São Bernardo

Em mais uma medida efetiva do plano de valorização do esporte na cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, reinaugurou, neste domingo (15/12), o campo de futebol do Jardim das Orquídeas completamente revitalizado.

Denominado Sérgio Caiado, o equipamento público, localizado na Estrada do Poney Club, representa o 14º espaço completamente reestruturado no período de oito anos. O evento de entrega registrou a presença da primeira-dama e deputada estadual, Carla Morando, de secretários, vereadores e diversos moradores.

As intervenções contaram com investimento no valor de R$ 2,3 milhões, em parceria com a iniciativa privada e ainda recursos de emendas parlamentares. O pacote de ações incluiu desde a implantação de gramado sintético, novas traves, troca de alambrados, reforma integral dos vestiários (cobertura, instalação de forro, troca de revestimentos de piso e paredes), substituição de portas e janelas, pintura, iluminação com refletores em LED, reforma dos bancos de reserva, nova drenagem do campo, paisagismo e acessibilidade.

“Uma satisfação enorme viabilizar essa ação que era esperada por tanto tempo, dentro de um plano fantástico de revitalização dos campos. Acho difícil alguma outra cidade no Estado ter essa estrutura que São Bernardo tem hoje, com ginásio, campos e outros espaços, todos reformados. Essa medida faz parte de amplo projeto de valorização do esporte, promovendo bem-estar e saúde para melhorar a vida da população. Acabou o terrão. Uma conquista do Orquídeas. Esse campo é de toda a população, voltado à comunidade”, frisou o prefeito Orlando Morando.

A medida foi encampada pela Secretaria de Esportes e Lazer, gerida por Sérgio Pasin. O equipamento abriga também o projeto Craques do Futuro, atendendo cerca de 350 alunos. Destaque para o ex-aluno Reinaldo Kauan, que foi revelado pela escolinha e foi vice-campeão brasileiro pela Série B pelo Mirassol.

“Para mim, é gratificante ver de perto toda essa mudança no campo. Saí do campo do Orquídeas, quando ainda era terrão e hoje sirvo de exemplo para a comunidade, como atleta profissional. Espero que saiam outros atletas daqui, principalmente agora com essa nova estrutura.”

Vice-presidente do Esporte Clube Orquídeas, Antônio Vitoriano da Silva, o Tonhão, agradeceu a iniciativa da Prefeitura, pontuando que a entrega atende uma demanda antiga do bairro. “Essa revitalização era uma promessa antiga, que está sendo cumprida agora. Aguardávamos por essa ação há bastante tempo. Estou no clube faz 42 anos, mas desde 2011, pelo menos, já vínhamos pleiteando. Prometeram na ocasião e não entregaram.”

PACOTE

A Prefeitura de São Bernardo já havia concluído a reforma integral de 13 campos de futebol no município. Além do campo do Orquídeas, estão na lista Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião, Capelinha, Vila São Pedro (Crec), Fincos, Nova Petrópolis e Palmeirinha. Outros cinco equipamentos estão em obras: Parque Selecta, Taboão, Detroit, Paulicéia e D.E.R.