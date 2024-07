Prefeito Orlando Morando inaugura o Centro Turístico de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta terça-feira (2/7), o Centro Turístico de São Bernardo (Rua Kara, 105 – Jardim do Mar), local que servirá de recepção para aqueles que desejam conhecer as ações desenvolvidas pelo setor. O espaço tem 980 metros quadrados de área e fica situado nas dependências do Complexo do Parque Cidade da Criança.

Com um investimento total de R$ 583 mil, o espaço passou abrigar os seguintes setores: Centro de Informação Turística, o Centro de Acolhimento ao Turista – que servirá para palestras, treinamento e qualificação profissional – o Welcome Center de Turismo Industrial, voltado a receber grupos de visita, principalmente de outros estados e países, além da sede do Departamento de Turismo, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de São Bernardo, bem como o Convention Bureau, escritório para eventos e que pode servir de cenário para gravações.

“É um local para fomentar o turismo industrial e ampliar as ações no turismo de lazer. A cidade vai ganhar novos investimentos, estimulando a presença do turista em nosso município por mais tempo, ampliando o crescimento do comércio e da ocupação hoteleira”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

Tombado pelo patrimônio histórico e cultural de São Bernardo, o Centro Turístico não está inserido na área de concessão junto ao parque. O projeto de reforma é financiado com recursos do Governo de São Paulo, via Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos).

“Esse é um marco importantíssimo para o turismo de São Bernardo, pois recoloca nossa cidade na trilha também do turismo de lazer. O nosso turismo industrial já é referência em todo o Estado de São Paulo. Recebemos muitos visitantes de empresas e indústrias que querem conhecer essa nossa vocação para o empreendedorismo”, acrescentou Fernando Longo, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

HOMENAGEM – O Centro Turístico de São Bernardo local leva o nome de Fídia Zamboni, funcionário da Prefeitura de São Bernardo, que, há 50 anos, se tornou um dos principais idealizadores do projeto, conhecia a capital amazonense e teve a ideia de criar, integrada ao Complexo da Cidade da Criança, uma réplica de Manaus.

VALE AMAZÔNICO – O layout do projeto segue padrão de monumentos arquitetônicos que remetem à região Amazônica. Os espaços administrativos são réplicas de locais históricos de Manaus (AM), formada por conjunto de prédios da região Norte do País. Há também uma réplica da Igreja Matriz de Manaus, réplica do antigo restaurante Chapéu de Palha, réplica do Teatro Amazonas e réplica do Encontro do Rio Amazonas.

A segunda etapa do projeto abrange, especialmente, a execução da réplica do Hotel Amazonas, conclusão de obras prevista para o segundo semestre deste ano. A intenção da revitalização é oferecer parte do espaço administrativo para o Governo do Amazonas instalar um escritório local e fazer atividades, exposições e shows regionais.