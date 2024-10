Prefeito Orlando Morando inaugura novo acesso ao Km 16 da Anchieta

Em mais uma ação de transformação na mobilidade urbana da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta terça-feira (29/10) o novo acesso à Rodovia Anchieta, altura do Km 16, pela Avenida Lions, no sentido São Paulo. A medida integra amplo pacote obras viárias na região entre Rudge Ramos, Paulicéia e Jordanópolis, visando otimizar o fluxo de veículos neste eixo. Um investimento total no volume de R$ 27 milhões.

A intervenção finalizada nesta fase consiste em uma nova alça, antecipando a entrada à Via Anchieta, próxima à Rua Comendador Pinoti Gamba, na Vila Mussolini. Com o término das obras, o município inicia, em outra etapa do processo, a construção de uma segunda alça viária, uma nova saída da Via Anchieta para entrar direto no sentido Corredor ABD, Paulicéia, Taboão e Diadema, sem precisar transitar pelo Rudge Ramos – ação será realizada no trecho que até hoje operava a saída anterior.

“Viemos entregar mais uma importante ação efetiva de mobilidade em São Bernardo, o novo trevo do Km 16, buscando solucionar um antigo gargalo da região. Obra liberada, com recapeamento asfáltico em dia. A partir de agora, quem desce a Avenida Lions poderá acessar a Anchieta por esse novo acesso. Com a abertura, iremos começar as intervenções, numa nova etapa, de acesso de quem sai da Anchieta para pegar a Avenida 31 de Março, sentido Paulicéia/Taboão”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

O prefeito Orlando Morando liberou o novo acesso acompanhado do secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador. Segundo o titular da Pasta, responsável pelas obras, a nova intervenção deve ser concluída dentro do prazo de oito meses.

As obras físicas, cujo aporte gira em torno de R$ 7 milhões, já passaram por processo de desapropriação, serviços de escavação, terraplanagem e iluminação de LED, tendo também no escopo, além do acesso viário, instalação de novo sistema de drenagem, muro de contenção e sinalização horizontal e vertical.

MOBILIDADE

Além da construção do novo acesso em andamento, a Prefeitura executa outros projetos viários de impacto no entorno, incluindo o 1º viaduto estaiado de São Bernardo, que irá conectar a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema, até o Corredor ABD – entre os bairros Planalto e Jordanópolis – e a Marginal do Ribeirão dos Couros, na Paulicéia, bem como ainda a construção de dois viadutos no Corredor ABD, de 400 metros de extensão cada, próximo ao antigo Extra Anchieta, hoje Assaí.