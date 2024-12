Prefeito Orlando Morando inaugura ligação viária entre Av. Piraporinha e Corredor ABD

Em uma nova ação concreta para transformar a mobilidade urbana da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando , inaugurou nesta quarta-feira (18/12) a construção da Avenida Marginal Ribeirão dos Couros, importante eixo viário que agora fará a ligação direta entre a Avenida Piraporinha – na altura da loja Havan, próxima à divisa com Diadema – e o Corredor ABD , no bairro Jordanópolis. A obra consistiu na execução do acesso de 2,2 quilômetros de extensão , melhorando o fluxo de veículos na região.

O investimento nesta fase não dá valor de R$ 70 milhões , compreendendo desapropriações e 45 mil metros quadrados de nova via . O sistema viário contará com três pistas de rolamento em cada sentido, incluindo três pontilhões . Entre as medidas inseridas no pacote estão serviços de contenção, tração, pavimentação, sinalização, semaforização, paisagismo e nova iluminação pública , além de registrar, em outro vínculo, a canalização de córregos no trecho , impactando em mais R$ 50 milhões.

“ Mais uma entrega significativa na área de mobilidade , englobando ainda guias e calçadas. Obra completamente bem executada, sinalizada, com qualidade. Tráfego já liberado para circulação. Vai ajudar – e muito – no fluxo, atendendo moradores de Jordanópolis, Paulicéia, Planalto, facilitando o acesso desta região da cidade para o Taboão, Santo André e à Via Anchieta. É um sistema preparado para os próximos 50 anos”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A estimativa é que 30 mil motoristas circulem diariamente no novo viário.

As obras do novo corredor da Marginal Ribeirão dos Couros , sob a tutela da Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo , gerida por Delson José Amador , foram divididas em etapas, sendo que a primeira – a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros – já foi concluído. A segunda etapa envolveu a liberação do primeiro trecho viário , de 400 metros de extensão , que ligava a Avenida Engenheiro Otávio Manente , conectando com o Corredor ABD e a Avenida São Paulo.

Esta intervenção atual foi entregue contemplando a terceira etapa . O outro trecho da via, sentido contrário (Corredor ABD à Avenida Piraporinha), está em execução, em fase avançada. “A previsão é que seja concluída no prazo de 90 dias ”, pontuou Delson.

VIADUTOS – Outras duas obras viárias complementares de mobilidade urbana estão em andamento em São Bernardo: o Viaduto Estaiado Robert Kennedy , primeiro nestes moldes em construção na cidade, cujo investimento se aproxima de R$ 150 milhões , em convênio com o governo do Estado, e dois viadutos no Corredor ABD , de aproximadamente 500 metros de extensão cada – um no sentido Diadema/Imigrantes e outro no sentido Santo André/Anchieta -, com três faixas de rolamento , que começa na saída da Avenida Lions com a Avenida 31 de Março e encerra na área onde está localizado o piscinão do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), mais à frente da região do antigo Extra, hoje Assaí Atacadista – um investimento de R$ 57 milhões.