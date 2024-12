Prefeito Orlando Morando inaugura a 67ª Praça-Parque de São Bernardo

Em continuidade à expansão do programa Praça-Parque, a Prefeitura de São Bernardo do Campo inaugurou neste domingo (1º/12) o 67º equipamento da cidade. A Praça André Mussolino, localizada entre as ruas Freire de Andrade e Felipe dos Santos, na Vila Rica, bairro Assunção, foi transformada em um moderno complexo de esporte e lazer.

Com investimento total de R$ 700 mil, a cerimônia oficial de entrega contou com a presença do prefeito Orlando Morando, acompanhado da esposa e deputada estadual Carla Morando, além de secretários municipais, vereadores e moradores da região.

“A partir de hoje, a população do entorno da praça dispõe de um espaço adequado para a prática esportiva, caminhadas — atividade tão recomendada pelos médicos — e também para passeios com seus pets, que merecem carinho e atenção. Agradeço à minha esposa e deputada estadual, Carla Morando, que, nesses seis anos de mandato, tem se empenhado em trazer recursos estaduais para São Bernardo, viabilizando este e outros investimentos na cidade. Agradeço também aos demais presentes por prestigiarem mais essa entrega do nosso mandato”, destacou o prefeito.

Entre as melhorias realizadas no espaço estão a instalação de academia ao ar livre, espaço pet, área de convivência, reforma do playground, nova pista de caminhada, revitalização da quadra poliesportiva, pintura geral, nova iluminação e fechamento com gradil, que permitirá abertura e fechamento sob gerenciamento dos moradores.

PROGRAMA PRAÇA-PARQUE – Iniciado no primeiro semestre de 2017, o programa Praça-Parque transformou antigos espaços em locais modernos, com equipamentos voltados para esporte e lazer. Ao todo, 67 praças já foram revitalizadas em diversos bairros do município, como Jardim Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro e Rudge Ramos, além de Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, dos Casa, Taboão, Jordanópolis, Ferrazópolis e Riacho Grande, entre outros.