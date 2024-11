Prefeito Orlando Morando faz homenagem a paratleta de São Bernardo, ouro em Paris

Em agenda promovida na sede do Executivo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou homenagem nesta segunda-feira (4/11) à judoca Rebeca Silva, ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nascida e radicada em São Bernardo, a medalhista, de 23 anos, foi a grande protagonista do encontro, no qual recebeu das mãos do chefe do Paço Municipal um brasão da cidade, em reverência concedida a personalidades locais.

Com trajetória que inclui treinamento no Crec Vila Marlene, Rebeca registrou o título, principal da carreira até agora, na categoria acima de 70 kg (classe J2, baixa visão). Na decisão da competição internacional, ela, em sua estreia nos Jogos, venceu a cubana Sheyla Hernandez, por ippon. A conquista garantiu a oitava medalha do judô brasileiro nos Jogos de 2024, a quarta de ouro, além de contribuir para o melhor desempenho do País na história do torneio, superando os números alcançados em Tóquio (2021).

“Começamos a semana em enorme estilo, numa agenda que, para nós, é uma satisfação, dando o mérito e felicitações à nossa paratleta Rebeca Silva, campeã, ouro nos Jogos de Paris deste ano e oriunda de São Bernardo. Uma medalha que trouxe emoção ao País. Mais do que o título, ela tem uma linda trajetória e inspira milhares de outros jovens no esporte, com toda a sua garra e determinação. Um orgulho para a nossa cidade”, salientou o chefe do Executivo municipal.

Rebeca frisou ser uma alegria “representar São Bernardo” pelo Brasil afora. “É uma honra estar aqui, um prazer representar a cidade cada vez mais. Indo para fora, fazendo o nome, trazer visibilidade. Essa medalha é muito importante para mim, para todos que fazem parte de São Bernardo e se sentem felizes com o resultado. Só tenho a agradecer (pela homenagem)”, pontuou a paratleta.

O encontro do prefeito Orlando Morando com Rebeca Silva se deu na presença também do técnico Carlos Hayashida e do vereador Mauricio Cardozo, que tem ligação com o esporte de São Bernardo.

CONQUISTAS – Além do ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, a judoca Rebeca Silva coleciona grandes conquistas na carreira, como prata no Grand Prix de Almada 2024 (Portugal), bronze no Parapan-Americanos de Santiago 2023, bronze no Mundial de Baku 2022, ouro no Pan-Americano do Canadá 2022, prata nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, ouro na Copa do Mundo IBSA 2018 (Cazaquistão) e ouro no Campeonato das Américas 2018 (Canadá) e 2017 (São Paulo).