Prefeito Orlando Morando entrega nova sede do Centro Dia do Idoso na Paulicéia

Ampliando a oferta de políticas públicas à população idosa de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando realizou, nesta sexta-feira (1º/11), a entrega da nova sede do Centro Dia do Idoso, no bairro da Paulicéia. A unidade de atendimento social, proteção e melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas passa a contar com espaço de mais de 1.000 metros quadrados. Com a ampliação, a sede tem capacidade de atender 50 idosos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Um equipamento público municipal que garante o respeito e dignidade à pessoa idosa. Tenho convicção de que as políticas públicas para essa população são necessárias não só para cumprir a lei, mas visando a longevidade das pessoas. Tenho muito orgulho de, nos últimos oito anos, ter ajudado a mudar a vida das pessoas em São Bernardo”, declarou o mandatário do Executivo Municipal.

A cerimônia de entrega contou com a participação da deputada estadual Carla Morando, do prefeito eleito Marcelo Lima, e da vovó tiktoker Nair Miolaro, além de vereadores, secretários municipais e outras autoridades.

Atendimento – O Centro Dia do Idoso é uma unidade de atendimento social para promoção da autonomia, proteção e melhora da qualidade de vida de pessoas idosas semidependentes, com vínculos familiares, e em vulnerabilidade social. O espaço é destinado à permanência diurna dessa população. As atividades do Centro Dia do Idoso serão desenvolvidas pelo Instituto Jesue Frantz, por meio de Termo de Colaboração com a Secretaria de Assistência Social.

As novas instalações contam com equipe multidisciplinar com assistente social, psicólogo, nutricionista, cuidadores sociais, musicista, arteterapeuta e educador físico. O espaço conta com sete salas de atendimento, ambulatório e sala de medicação, banheiros PCDs.

A revitalização do novo espaço recebeu investimento da ordem de R$ 1,1 milhão. Entre as melhorias realizadas, destaque para reforma completa de toda a rede de esgoto e água, parte elétrica, piso, cobertura, pintura geral, instalações de combate ao incêndio e também paisagismo.