Prefeito Orlando Morando entrega escrituras a 46 famílias do Royal Park

O processo de regularização fundiária de São Bernardo deu mais um importante salto nesta sexta-feira (7/6), contemplando o loteamento Royal Park, região do Batistini. Em cerimônia realizada na EMEB Deputado Odemir Furlan, o prefeito Orlando Morando entregou 46 escrituras devidamente registradas em cartório aos moradores. Trata-se de mais uma ação do Programa A Casa é Minha, encabeçado pela Secretaria de Habitação, e que já beneficiou mais de 41 mil famílias desde 2017.

“Essa é uma região da cidade que eu tenho um carinho especial, porque foi no Batistini onde nasci e cresci. E, assim como em toda São Bernardo, estamos avançando com a regularização fundiária, viabilizando essa importante conquista aos moradores, e também em outras melhorias, como a recuperação da malha viária e a implantação de luminárias em LED em toda as vias públicas, por exemplo. Nosso plano é chegar a 50 mil famílias contempladas com escrituras entregues até o fim do ano”, destaca o chefe do Executivo Municipal.

O Programa A Casa é Minha disponibiliza as escrituras aos moradores sem qualquer custo. Todo o investimento no registro dos documentos em cartório é realizado pela Prefeitura, neste caso no valor de R$ 109,5 mil. O loteamento Royal Park é composto por 117 famílias, distribuídas em 73 lotes. Localizado no bairro Batistini, é delimitado pela Passagem Expedito Ferreira, Rua Maria Encarnação Nucci e Rua Francisco A. Figueira, e o principal acesso se dá pela Estrada Marco Polo e Rua Maria Encarnação Nucci.

CONQUISTA

Para o casal Ivone Aparecida Anunciação de Jesus, 62 anos, e Benedito Joaquim de Jesus, 84 anos, receber das mãos do prefeito a escritura de seu lote, comprado em 1992, simboliza uma grande vitória. “Teve uma época em que a gente tinha desanimado, mas continuamos acreditando e hoje temos a nossa escritura”, revela a dona de casa.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR

Durante o evento, a equipe de regularização fundiária da Secretaria de Habitação também realizou trabalho importante junto às 27 famílias não tituladas. Neste caso, os moradores foram orientados a entregar toda a documentação faltante e concluir o processo para recebimento da escritura por meio do Programa A Casa é Sua, mas Precisa Registrar, ação que pode ser feita via portal: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab/servico-de-atualizacao-cadastral.