Prefeito Orlando Morando entrega descontaminação e pavimentação do Jd. das Oliveiras

Em desfecho a um dos mais complexos projetos de infraestrutura executados na cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou nesta quinta-feira (7/11) a conclusão do pacote de obras de descontaminação do solo e pavimentação de vias no Jardim das Oliveiras, região do Grande Alvarenga. O conjunto de intervenções no local, além da extração de gases onde funcionava o antigo lixão do Alvarenga, consistiu no recapeamento de todo o bairro, com requalificação do entorno, drenagem e instalação de rede coletora de esgoto.

O investimento total se deu no valor de R$ 53 milhões, englobando emendas da deputada Carla Morando liberadas pelo governo do Estado. Foram mais de três anos de ações no bairro, iniciadas com o processo de descontaminação do local, principal ponto do projeto – a demanda se arrastava sem solução há mais de 30 anos. Na sequência, a Prefeitura iniciou a implantação do recapeamento de 20 vias, por meio do Programa Asfalto Novo, bem como medidas complementares, incluindo calçadas, guias e sarjetas, o que envolveu quatro quilômetros de extensão recuperados.

“Problema fácil qualquer um resolve, o difícil é solucionar problema complexo. Foi o que fizemos no Jardim das Oliveiras, até então sem infraestrutura e parte dele com solo contaminado. Uma enorme satisfação hoje entregar 100% destas obras concluídas, muitos prefeitos passaram e não fizeram. Os outros anteriores não priorizaram esse projeto. Foram mais de três anos de ações concretas. É um novo Jardim das Oliveiras, completamente transformado”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

As obras foram encabeçadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo. Em números, a transformação do cenário no Jardim das Oliveiras, que beneficia aproximadamente 5.000 moradores do bairro, abrange a descontaminação de área equivalente a 16.500 metros cúbicos de troca de solo, instalação de 11 mil metros de nova tubulação para a rede de coleta de esgoto, 1.000 metros de drenagem e 7.500 metros de guias e sarjetas.

Para o operador de máquinas Carlos dos Santos, de 59 anos, morador do bairro há 28 anos, a iniciativa da Administração marca um grande legado positivo para a população. “Toda essa melhoria no Jardim das Oliveiras representa muito, mas, principalmente, traz qualidade de vida. As ruas eram só barro. Na chuva, tínhamos que usar bota, enxada, nossas casas ficavam cheias de sujeira. Apenas quem esperou por essas obras por três décadas sabe o que isso tudo significa.”

AÇÕES AMBIENTAIS – Entre as ações ambientais do pacote, a Prefeitura, em paralelo ao serviço de remoção de material contaminado, construiu um sistema de controle e mitigação de gases – estão em operação mais de 120 poços de extração de gases poluentes e de monitoramento remoto. O sistema deve operar pelo prazo de, ao menos, cinco anos e, juntamente com a ação, estará em andamento um programa de monitoramento de gases, que irá avaliar a eficiência das medidas adotadas na região.