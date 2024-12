Prefeito Orlando Morando entrega ampliação da EMEB Luiza Maria de Farias

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou nesta quarta-feira (11/12) a ampliação da EMEB Luiza Maria de Farias, na região do Silvina. O novo prédio tem capacidade para atender 270 novos estudantes em período integral, dentro do Programa Educar Mais. O investimento é na ordem de R$ 6,4 milhões.

“Educação de qualidade não se faz com discurso, mas com investimento. É um sentimento de dever cumprido com as crianças da nossa cidade, em especial este prédio que herdamos da gestão passada sem terminar, só com a fundação do terreno com ferros retorcidos. Hoje é um dia para comemorar”, declarou o chefe do Executivo.

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini fez questão de agradecer a equipe e também a gestão. “Hoje é um dia de muita alegria. Agradeço toda minha equipe que não descansa em promover o melhor para a educação da cidade e ao prefeito Orlando Morando por cumprir todas as promessas que fez nesta área”.

O espaço, de 1.542 metros quadrados, abriga nove salas de aulas, duas salas multiuso, refeitório, cozinha, sanitários e pátio coberto.

AMPLIAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL – Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo ampliou em 110% a oferta de vagas em período integral, totalizando 29.806 estudantes matriculados em unidades escolares que oferecem essa modalidade para o ano letivo de 2025.

Criado em 2017, o Educar Mais amplia a jornada escolar para nove horas diárias (das 8h às 17h), com quatro refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, e jantar) e currículo diferenciado, com aulas de Língua Inglesa, Língua e Cultura Italiana, Programa Mais Música, Educação Tecnológica, Robótica, além de Educação Ambiental, Iniciação Científica, Fotografia, Animação, entre outros.

INVESTIMENTOS NA REGIÃO – Além da ampliação da unidade de ensino, o prefeito Orlando Morando destacou outros investimentos que estão sendo realizados na região do Silvina, como é o caso da construção de 1.090 novas moradias nos núcleos Monte Sião e Silvina Audi. Os empreendimentos residenciais estão sendo erguidos às margens do novo prolongamento da Rua Padre Léo Comissari. A previsão de entrega é para 2025. “Muitas dessas famílias também serão beneficiadas com a possibilidade de ter seus filhos neste novo prédio educacional”, finalizou.