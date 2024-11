Prefeito Orlando Morando entrega 258 escrituras no Parque dos Químicos

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou, nesta terça-feira (12/11), a entrega de 258 novas escrituras às famílias do Parque dos Químicos, na região do Grande Alvarenga. A titularidade definitiva dos imóveis se dá de maneira gratuita aos beneficiários com registro em cartório, com custas pagas pela Prefeitura.

“A partir de agora, estas pessoas têm a titularidade definitiva de seus imóveis e o sonho da casa própria finalmente realizado, por meio do maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo, “A Casa é Minha”. Até o dia 31 de dezembro, nossa gestão terá entregue mais de 50 mil escrituras e encerrarei meu mandato com a certeza de que mudamos a vida desses moradores. Esse é o nosso maior legado”, detalhou o prefeito Orlando Morando.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR – Dentro do Programa A Casa é Minha, a Secretaria de Habitação criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação. Dessa forma, os munícipes poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem no computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.

De acordo com o secretário de Habitação, João Abukater, o procedimento é simples e pode ser feito também por whatsapp. “A entrega dos documentos feita de forma rápida e desburocratizada. Aqui no Parque dos Químicos são 513 lotes, então bastante gente ainda precisa formalizar a documentação para receber a escritura”, explicou.

Mariana Rodrigues/PMSBC

50 MIL DOCUMENTOS OFICIALIZADOS NA CIDADE – Além dos títulos concretizados, a Prefeitura de São Bernardo já deu entrada no cartório para regularização fundiária na Vila São Pedro – 2ª Etapa, Jardim João de Barro, Areião, Pq. Das Garças, Novo Horizonte I e II, Pq. Ideal, Jardim Ipê.