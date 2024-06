Prefeito Orlando Morando autoriza obras de pavimentação em novas vias do Planalto

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou nesta quinta-feira (20/6) o início imediato das obras de recapeamento asfáltico em mais três importantes vias do bairro Planalto. A medida irá contemplar as ruas Benedito Conrado Filho e Max Mangels Sênior e Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, abrangendo 4 quilômetros de extensão.

O investimento engloba o valor de R$ 5 milhões, por meio do Programa Asfalto Novo. As intervenções, encabeçadas pela Secretaria de Serviços Urbanos, passam por, além de nova pavimentação, recuperação de guias e sarjetas, bem como acessibilidade para os usuários e sinalização (vertical e horizontal). O prazo para a entrega do recapeamento à população é de 90 dias. A ação beneficia em torno de 35 mil pessoas.

“Viemos dar ordem de serviço para pavimentação no Planalto. As melhorias aqui no bairro não param. Existe muito governo por aí que promete, a nossa gestão faz, realiza. A região já havia recebido, por exemplo, iluminação em LED, Praça-Parque e está em construção a Ponte Estaiada, com recursos garantidos pela deputada estadual e minha mulher, Carla Morando. Agora, mais uma conquista para o Planalto”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Em fevereiro deste ano, o prefeito Orlando Morando entregou a conclusão de 100% da pavimentação da Avenida Robert Kennedy, também no Planalto. Neste caso, a ação consistiu em intervenções de praticamente 4 quilômetros de extensão, desde a Praça Giovani Breda até as proximidades da Avenida Piraporinha. O investimento se deu, ao todo, no valor de R$ 29 milhões.

TRANSFORMAÇÃO – Implantado desde 2017, o Programa Asfalto Novo se tornou o maior programa de recuperação da malha viária da história de São Bernardo. O projeto já impactou mais de 1.600 vias da cidade, o que corresponde a uma marca superior a 600 quilômetros de extensão em diversos bairros do município.

As melhorias já alcançaram, entre a lista de bairros, o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos Paulicéia, Cooperativa, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção e Vila Marchi.