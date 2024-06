Prefeito Orlando Morando autoriza início da construção da UBS Jardim Calux

Em mais um avanço dentro do plano prioritário de ampliar e qualificar a Saúde de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando assinou, nesta terça-feira (4/6), ordem de serviço que autoriza o início das obras da UBS Jardim Calux. Trata-se da 36ª Unidade Básica de Saúde do município, que será instalada na Rua André Rosa Coppini, entre a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara e a Rua Oneda, com capacidade para atender 28 mil moradores do entorno. O investimento total na construção é de R$ 6 milhões e a expectativa é a de que o equipamento seja inaugurado até dezembro.

“Não canso de dizer que saúde é prioridade na vida das pessoas e, por isso, seguimos investindo nesta área. Estamos acompanhando o aumento da demanda nesta importante região da cidade, tendo em vista o crescimento da população e, em resposta, já estamos ampliando a cobertura da atenção primária para os moradores do Jardim Calux e região, que não precisarão mais se deslocar até a UBS do Planalto. Essa é a primeira UBS que vamos construir dentro desse modelo de parceria com a iniciativa privada, como contrapartida pela implantação de um grande empreendimento imobiliário da Helbor Empreendimentos no bairro”, destaca o chefe do Executivo.

Conforme explica o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, a UBS é a porta de entrada para a rede pública de saúde, estrutura fundamental e que integra o dia a dia da comunidade. “A unidade básica de saúde tem uma função importantíssima, porque trabalha na prevenção das doenças. Teremos uma equipe com 63 novos colaboradores e, com isso, vamos ampliar ainda mais a nossa cobertura dentro da estratégia de saúde da família, que hoje já é de 80%”, completa.

ESTRUTURA – Com área de 1.547 metros quadrados, a UBS Jardim Calux contará com estrutura completa e acessível para atender a população, com 18 consultórios médicos, seis consultórios odontológicos, recepção, sala da comunidade, farmácia, espaços para coleta, acolhimento, imunização e curativos, sala de emergência, sala de procedimentos, área administrativa, sala de treinamento, cabine elétrica, sala de gerador e estacionamento.

SERVIÇOS OFERTADOS – Assim como as demais Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo, serão disponibilizados consultas individuais e coletivas, visita domiciliar, saúde bucal, vacinação, coleta para exames laboratoriais (sangue, urina e fezes), curativos, planejamento familiar, vigilância em saúde, tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, desenvolvimento das ações de controle da dengue e outros riscos ambientais em saúde, pré-natal e puerpério com acolhimento mãe-bebê após alta da maternidade.

A UBS Jardim Calux também ofertará à população o acolhimento de demanda espontânea, rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo) e câncer de mama, teste rápido de gravidez, sífilis e HIV, distribuição gratuita de preservativos, controle de tabagismo, prevenção, tratamento e acompanhamento das DTS e HIV, acompanhamento de doenças crônicas, identificação, tratamento e acompanhamento de tuberculose, identificação de caso de hanseníase e sífilis, dispensação de medicamentos, ações de promoção da saúde e proteção social na comunidade e encaminhamentos para atendimentos com especialistas.