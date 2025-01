Prefeito Marcelo Lima é eleito novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, foi eleito, em assembleia geral realizada nesta terça-feira (28/1), o novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O pleito se deu em reunião ordinária, que registrou votação unânime dos colegas das demais cidades inseridas na entidade. O apoio confirmou Marcelo Lima no comando da instituição, tendo o chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Guto Volpi, na condição de vice-presidente, em missão selada de retomar discussões conjuntas pelo desenvolvimento da região.

Marcelo Lima vai permanecer no cargo pelo prazo de um ano, período que pode ser estendido por mais um exercício, mediante novo crivo. Com bandeira de unidade, a votação marcou a chancela, por aclamação, dos seis prefeitos que hoje compõem o colegiado. A reunião contou com as presenças dos prefeitos Gilvan Júnior (Santo André), Taka Yamauchi (Diadema), Marcelo Oliveira (Mauá), Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Akira Auriani (Rio Grande da Serra) – Tite Campanella, de São Caetano, compareceu ao encontro na sede da entidade, em Santo André, mas ainda mantém tratativas para alinhar o regresso do município ao órgão.

“É um novo momento, de enorme simbolismo. Essa eleição mostra a união e diálogo dos prefeitos do Grande ABC, sem vaidade, todos pensando em melhorias conjuntas para a região, que é forte, pujante e tem muito a ganhar com essa aliança, principalmente em termos de políticas públicas que certamente vão resultar em ações concretas às sete cidades. Agradeço a confiança de todos. O foco agora será conversar em Brasília, com ministros, governador, secretários estaduais, todos que pudermos tratar para garantirmos investimentos, avanços. Enfim, estou muito feliz com esse movimento. Com certeza, um importante significado para crescimento em âmbito regional e na vida da população. É um passo à frente para o futuro.”

Sob gestão de Marcelo Lima, consolidando um compromisso do plano de governo, São Bernardo oficializou retorno ao Consórcio há duas semanas, após dois anos de desligamento. A proposta do chefe do Executivo municipal é resgatar o conceito pelo qual o Consórcio foi fundado, em 1990, passando pelo debate desde projetos sobre a destinação de resíduos sólidos a mobilidade urbana, segurança e, na fase mais moderna, a regionalização do Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde).

Entre as primeiras medidas foram confirmadas agendas em Brasília e São Paulo, em fevereiro, com o objetivo de viabilizar recursos e novos programas para a região.

SUCESSÃO – No primeiro ano de mandato como prefeito, Marcelo Lima é o 6º prefeito são-bernardense a assumir o posto em quase 35 anos de história do Consórcio. Ele sucede no cargo José de Filippi Júnior, de Diadema, que comandou a entidade em 2024. Atual chefe do Executivo diademense, Taka Yamauchi estava interinamente na presidência neste mês, uma vez que o posto não pode ficar em vacância, conforme estatuto do órgão.

Com a transformação ao longo do tempo, a instituição tornou-se o primeiro Consórcio multissetorial de direito público e natureza autárquica do País.