Prefeitura de São Bernardo lança o Centro Municipal de Emergências Climáticas

O prefeito Marcelo Lima assinou na manhã deste domingo (26/1) o decreto de implantação do Centro Municipal de Emergências Climáticas de São Bernardo (CMEC). O ato, realizado no Parque Raphael Lazzuri (Av. Kennedy, 1111 – Vila Tereza), formalizou o início dos trabalhos do CMEC, que tem como objetivo funcionar como um mecanismo institucional de monitoramento, alerta e ações rápidas mediante emergências causadas por eventos climáticos extremos no município. Participaram do ato autoridades, secretários municipais, representantes do governo e da imprensa.

“As temperaturas elevadas e as consequências causadas pelo calor extremo são visíveis. O Centro Municipal de Emergências Climáticas veio para levantar o debate sobre a causa climática e agir em conjunto, de forma eficiente, para enfrentá-la”, frisou o chefe do Executivo municipal, Marcelo Lima.

Educação ambiental, tanto nas escolas municipais, quanto para a população no geral, será uma das primeiras políticas públicas em pauta debatidas pelo comitê do CMEC, composto por nove pastas, sob o comando da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, em conjunto com a Defesa Civil Municipal.

“Vamos colocar tecnologia, vamos colocar prevenção, vamos colocar comunicação, vamos colocar a pauta no dia a dia das escolas municipais e ensinar para as crianças como elas podem ajudar para um futuro ambiental melhor”, acrescentou o prefeito durante o discurso. Lima destacou que a Prefeitura não medirá esforços para impulsionar as ações do Centro Municipal de Emergências Climáticas e captar recursos para São Bernardo ser referência no compromisso com as causas ambientais.

As pastas que terão participação direta nas ações são: Habitação, Obras e Planejamento Estratégico, Serviços Urbanos, Transportes e Vias Públicas, Governo, Comunicação, Cidadania e Pessoa com Deficiência, Segurança Urbana e Saúde.

O comitê executivo, formado por um representante de cada secretaria, se reunirá mensalmente para discutir ações de estratégias, planejamento e protocolos utilizados diante de eventos climáticos extremos.

A secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ruth Cristina Ramos, destacou: “O Centro Municipal de Emergências Climáticas terá papel fundamental no desenvolvimento de ferramentas, que visam capacitar o poder público e a sociedade civil a lidar com o planejamento das mudanças climáticas”.

ENERGIA SOLAR NAS UBS

Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Marcelo Lima adiantou que todas Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo terão energia solar. “Recebemos da iniciativa privada a doação dos equipamentos e teremos condições de instalar uma tela de captação em cada UBS do município”, afirmou o prefeito, que deve lançar a novidade em fevereiro.