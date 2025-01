Tite Campanella descarta o retorno de São Caetano ao Consórcio ABC

No último dia 20, durante sua primeira atividade pública como prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL) reiterou a sua posição contrária ao retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Em um evento voltado para o programa Mães Acolhedoras, ele foi questionado sobre a possibilidade de reingresso na entidade e afirmou que não há espaço para discussão sobre o tema. Tite reafirmou sua visão de que o consórcio não se mostra eficaz na implementação de políticas públicas, considerando seu custo elevado.

Histórico e posicionamento de Campanella

O prefeito recordou sua posição anterior, quando atuava como vereador e votou pela retirada de São Caetano do consórcio, enfatizando que sua opinião permanece inalterada. “A discussão não está em pauta e seguiremos com um debate interno envolvendo a sociedade civil e a Câmara Municipal”, declarou.

A declaração de Campanella corrobora suas falas durante uma sessão extraordinária realizada em janeiro de 2023, onde o então prefeito José Auricchio Júnior (PSD) recebeu autorização para retirar a cidade do consórcio. Naquela ocasião, Tite expressou descontentamento pela saída, mesmo não apoiando a permanência no grupo. Ele argumentou que o consórcio se transformou em uma instituição sem resultados concretos para a região, afirmando: “O Consórcio virou um clube de prefeitos e isso foi um grande erro. Cresceu exponencialmente, mas não trouxe benefícios reais para o ABC ou para São Caetano.“

Cenário regional e próximos passos

Enquanto isso, outros prefeitos da região demonstram otimismo com o consórcio. Recentemente, foi realizada a primeira reunião do colegiado desde 2025, visando à homologação do retorno de São Bernardo após um período de 23 meses fora do grupo. Com isso, seis das sete cidades da região permanecem unidas no consórcio, incluindo Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Divulgação/Consórcio ABC

No âmbito legislativo local, o assunto sobre o consórcio ainda não foi discutido desde que Tite assumiu o cargo. Os vereadores também têm priorizado outros temas; por exemplo, na próxima sessão agendada para esta terça-feira (21), os parlamentares irão votar um pacote de cinco projetos relacionados à educação, sem menção ao consórcio.

Em resposta à situação de São Caetano, o Consórcio Intermunicipal tem feito referências à sua relevância regional em materiais divulgados à imprensa. Recentemente, celebrou a obtenção de R$ 41,5 milhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade para projetos nas cidades participantes. Em nota divulgada, a entidade enfatizou que a participação no consórcio é crucial para garantir acesso a esses recursos.

Além disso, destaca-se o projeto do Piscinão Jaboticabal, cuja proposta foi debatida no âmbito do consórcio e faz parte do Plano Regional de Macro e Microdrenagem da região. Tite visitou as obras da futura instalação na última semana e ressaltou os benefícios que essa obra trará tanto para São Caetano quanto para as cidades vizinhas.

Tite Campanella está comprometido em manter uma postura independente em relação ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, enquanto busca alternativas para atender às necessidades de sua administração e da população local.