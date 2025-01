Praia no Anhangabaú e Exposição de Ayrton Senna Chegam a SP

São Paulo, a vibrante capital brasileira, oferece uma variedade de passeios e exposições para os visitantes nos próximos dias, proporcionando uma rica experiência cultural. Com eventos que vão desde ensaios de Carnaval até mostras artísticas, a agenda está repleta de atrações.

O “Sesc Verão” dá início a sua atividade “Praia do Centro” a partir de sábado (11). A proposta consiste em uma quadra de areia instalada no Vale do Anhangabaú, onde os frequentadores poderão participar de diversas atividades recreativas.

No domingo (12), o bloco de Carnaval A Espetacular Charanga do França realizará um ensaio aberto no centro da cidade. Já na quarta-feira (15), terá início a exposição intitulada “Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 Anos”, com ingressos disponíveis para compra. Confira a seguir as principais atrações da semana na capital paulista.

A Espetacular Charanga do França

Organizado pelo músico Thiago França, o bloco promete um aquecimento para o Carnaval no centro da cidade. O cortejo terá início às 10h, em frente à Casa de Francisca, seguindo em direção ao Vale do Anhangabaú.

Local: R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, Centro. Data: Domingo (12), às 10h. Entrada: Gratuita.

Praia do Centro

No Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá, o Sesc Verão montou uma quadra de areia que recria o ambiente praiano. No local, os visitantes podem participar de jogos e aulas abertas de vôlei, futevôlei, beach tennis e lambaeróbica. O evento também contará com exibições esportivas por atletas olímpicos.

Local: Vale do Anhangabaú – Av. São João com R. Formosa, Centro. Início: Sábado (11). Horários: Seg. a Sex., das 11h às 19h; Sáb. e Dom., das 10h às 18h. Entrada: Gratuita.

Exposições em Destaque

Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 Anos

A exposição recria a voz do icônico piloto brasileiro por meio de inteligência artificial, levando os visitantes a reviverem momentos marcantes da vida pessoal e profissional de Senna. A mostra inclui memórias esportivas e itens do acervo pessoal do piloto.

Local: Shopping Lar Center – Av. Otto Baumgart, 500, Piso Térreo, Vila Guilherme, Região Norte. Abertura: Quarta (15). Horários: Ter. a Sex., das 14h às 22h; Sáb., das 10h às 22h; Dom., das 14h às 20h. Ingressos: A partir de R$ 50 em Sympla.

Lektrik Art

A exposição apresenta esculturas artesanais coloridas criadas por um coletivo de 150 artistas e inclui obras como lobos, pandas e flores. Após passagens por cidades como Miami e Nova York, essa é a estreia da mostra na América Latina.

Local: Jardim Botânico de São Paulo – Av. Miguel Estefano, 3.031, Vila Água Funda, Região Sul. Abertura: Sábado (11), às 17h. Ingressos: R$ 119 em Fever Up.

Oswald Pro Carnaval

A exposição é fruto de uma parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo e traz sapatos usados por celebridades durante desfiles recentes, além de um mapa que indica as escolas de samba da cidade e fantasias da Mocidade Alegre, campeã em 2024.

Local: Edifício Oswald de Andrade – R. Três Rios, 363, Bom Retiro, Centro. Abertura: Sábado (11). Duração: Até 9/3. Horários: Seg. a Sex., das 10h às 20h; Sáb. e Dom., das 10h às 17h. Entrada: Gratuita.

