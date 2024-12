Série sobre Senna conquista destaque global

Ayrton Senna, um ícone do automobilismo mundial, continua a capturar a atenção de fãs em todo o planeta. Recentemente, seu legado foi revitalizado pela Netflix, que lançou a série biográfica Senna, dedicada ao piloto brasileiro, atraindo o interesse das novas gerações em meio à era digital.

A plataforma de streaming implementou uma estratégia de marketing agressiva, promovendo a série de forma massiva em diversas nações, estabelecendo um marco inédito para conteúdos originados no Brasil. “Estamos expandindo a campanha de Senna para uma escala global, envolvendo públicos variados com iniciativas que transmitem a emoção e a velocidade da Fórmula 1. Na América Latina, realizamos ações robustas no Brasil, Argentina, Chile, México e Colômbia. Por exemplo, no México, utilizamos outdoors que borram as imagens da cidade para simular a perspectiva de um piloto de F1, enfatizando a velocidade do nosso ídolo”, afirmou Bianca Rosenberg, vice-presidente de marketing da Netflix na América Latina.

Estratégia de marketing global

No território norte-americano, as McLarens personalizadas em homenagem a Senna foram exibidas durante o Las Vegas Grand Prix. Além disso, a presença da Netflix foi marcante na icônica Times Square e na Marquee em Los Angeles. A iniciativa se estendeu até o Japão, onde a série ganhou destaque na vibrante área de Shibuya, em Tóquio. Esse alcance representa um feito sem precedentes para uma produção brasileira e é motivo de grande orgulho para todos os envolvidos.

Em Buenos Aires (ARG), durante o clima festivo da final da Libertadores, um outdoor destacado dizia: “Preparate para alentar un brasilero (prepare-se para torcer por um brasileiro)”, promovendo a série “Senna”. Essa mensagem ressoou nas ruas da capital argentina, onde várias peças publicitárias homenageavam o lendário piloto. Apesar das rivalidades esportivas entre brasileiros e argentinos, há um respeito mútuo pelo legado deixado por Senna.

Diego, torcedor do Racing e amante da Fórmula 1, expressou sua admiração: “Claro que vou assistir à série. Senna é um piloto que vive nos corações dos argentinos. Ele não é apenas um ícone sul-americano; suas atitudes incríveis transcendem fronteiras”.

De acordo com Bianca Rosenberg, o uso do humor nas campanhas ajudou a transformar essa rivalidade histórica em uma homenagem ao piloto. “Sabemos que a competição entre brasileiros e argentinos no esporte é intensa. Esta ideia reflete tanto o reconhecimento dessa rivalidade quanto uma celebração do legado de Ayrton Senna, capaz de unir pessoas ao redor do mundo”.

A Argentina se destaca como um dos países com o maior número de fãs de Ayrton Senna. Bianca revelou que esses dados foram cruciais para justificar o investimento substancial em publicidade no país: “Produzimos séries e filmes voltados para emocionar e entreter os mercados locais. No entanto, algumas narrativas têm um potencial de exportação significativo, como é o caso de Senna, cuja história ressoa fortemente aqui na Argentina”. A equipe local trabalhou arduamente para promover o lançamento através de campanhas publicitárias extensivas, entrevistas organizadas e uma pré-estreia exclusiva na embaixada brasileira em Buenos Aires.