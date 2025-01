60% dos brasileiros querem aprender sobre inteligência artificial em 2025

Final de ano é o momento de rever as metas passadas, já com um olhar para os novos planos do futuro. Entre os principais objetivos para um ano que se inicia, com frequência aparece o desejo de aprender algo novo ou se aprofundar em alguma área sobre a qual já se tem conhecimento. E, se o assunto é mercado de trabalho, o segmento da tecnologia sempre aparece entre as tendências de boas oportunidades.

Mas qual é o conhecimento em tecnologia que será mais buscado neste ano? Alinhado com o cenário de 2024, aprender sobre inteligência artificial é o objetivo de 60% dos brasileiros em 2025. O dado é de um estudo realizado pela DataCamp, plataforma de cursos online de tecnologia e dados, que entrevistou 500 brasileiros conectados à internet, em novembro deste ano.

2024 foi considerado por muitos como o ano da inteligência artificial. Mesmo que tenha sido criada antes disso, foi no último ano que a tecnologia acabou se consolidando entre a população em geral. E os números comprovam o interesse dos brasileiros em se aprofundar na área, pois as buscas no Google Brasil por “curso de IA” saltaram 238% e a procura por “curso de inteligência artificial” cresceu 84% ao longo dos últimos doze meses.

Para Martijn Theuwissen, COO do DataCamp, foi em 2024 que os brasileiros se familiarizaram com a inteligência artificial e aprenderam que ela pode fazer parte do seu dia a dia. “As ferramentas que, até então, assustavam e eram vistas como concorrentes em diversas áreas do mercado de trabalho, agora já estão mais integradas às rotinas e são vistas com olhos mais otimistas, com o entendimento de que as portas abertas pela inteligência artificial podem trazer boas oportunidades.”

Para além da IA

Além de aprimorar o conhecimento em inteligência artificial, outras áreas do universo digital despertam o desejo de aprendizado dos brasileiros em 2025. Na segunda posição da pesquisa aparece o marketing digital e a gestão de redes sociais, citados por 41% dos entrevistados. Ainda com destaque, aparecem os programas de design e edição de vídeos, fotos e áudio (39%) e programação e desenvolvimento de softwares (35%).

“É possível perceber que conhecimentos em ferramentas relacionadas às redes sociais continuam em alta. Mesmo que em 2024 tenha se discutido bastante sobre os benefícios de um uso mais moderado desses espaços, elas ainda são fonte de trabalho para muitas frentes – para além dos blogueiros. Designers, publicitários, proprietários de pequenos negócios, profissionais autônomos e mesmo aqueles que realmente desejam alcançar a fama através da internet precisam dominar algumas ferramentas para entregar conteúdos de qualidade”, analisa Theuwissen.

“Além disso, é importante destacar que mesmo nas áreas da tecnologia mais voltadas para a comunicação, o uso de inteligência artificial também vem se fazendo presente e necessário. Basicamente, a IA estará envolvida no desenvolvimento de conhecimento em praticamente todas as áreas digitais”, completa ele.

São diversas as áreas que utilizam de conhecimentos digitais, o que possibilita o desenvolvimento de muitas habilidades e talentos que funcionam dentro de profissões mais tradicionais, até aquelas que surgiram mais recentemente. O que fica para todas as áreas é a importância da busca pelo aperfeiçoamento. Seja para o uso diário no trabalho ou para a realização de tarefas mais pontuais, o desenvolvimento de conhecimentos é o melhor caminho para que se encontre melhores oportunidades nos âmbitos profissional e pessoal.