Postos Poupatempo fecham no feriado da Revolução Constitucionalista

O Poupatempo informa que na terça-feira (9/7) não haverá atendimento presencial nos 242 postos do Programa, em função do feriado estadual do dia da Revolução Constitucionalista. Importante destacar que na segunda-feira (8/7), todas as unidades funcionam normalmente, bem como na quarta-feira (10/7), mediante agendamento prévio.

Durante o feriado, as opções digitais seguem disponíveis à população, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Já são 1,2 mil serviços 100% digitais oferecidos, como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, entre outros.

O app Poupatempo SP.GOV.BR faz parte da estratégia de transformação digital executada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.