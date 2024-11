Polícia Militar prende trio por furto qualificado em São Bernardo

Durante o patrulhamento preventivo, a equipe recebeu informações privilegiadas de que três indivíduos, sendo duas mulheres e um homem, estariam furtando a Loja Oxxo, situada na Rua Afonsina, 506, Rudge Ramos. De imediato, os policiais se deslocaram ao local e contataram uma testemunha, que informou que os suspeitos haviam acabado de sair em direção à Avenida Lauro Gomes.

Os policiais visualizaram os suspeitos na Avenida Lauro Gomes, próximo à Rua Afonsina, e realizaram a abordagem. Dois dos indivíduos resistiram à abordagem, exigindo o uso da força para contê-los.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o indivíduo do sexo masculino uma mochila contendo ferramentas utilizadas para furto de fios. Com uma das abordadas do sexo feminino, foi localizada outra mochila contendo a mercadoria furtada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos.

A equipe retornou à loja Oxxo para confirmar que os produtos subtraídos pertenciam ao estabelecimento e providenciou a emissão de uma nota fiscal. Em seguida, solicitaram a presença da testemunha ao distrito policial. Os detidos, juntamente com os objetos furtados, foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde a autoridade plantonista, lavrou o Boletim de Ocorrência de Furto Qualificado Consumado. Permanecendo os infratores a disposição da justiça.