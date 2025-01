PM apreende extintor recheado de base de cocaína escondida na mala de passageiro

A Polícia Militar Rodoviária encontrou pasta base de cocaína dentro de um extintor de incêndio durante revista a um ônibus na rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, em Itu, no interior de São Paulo, no domingo (19). O item estava dentro da mala de um passageiro enrolado em um cobertor.

As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) estavam em patrulhamento, quando abordaram um ônibus coletivo que saiu da cidade de Corumbá (MS), com destino à São Paulo (SP).

Durante o contato com os passageiros, os policiais notaram que um deles trazia uma mala grande, então pegaram para verificar o peso e notaram que havia dentro algo metálico.

Eles pediram para que o homem, de 59 anos, abrisse a mala e acharam o extintor de incêndio. Devido à suspeita, os militares abriram o objeto e encontraram a pasta base de cocaína. Foi apurado que o suspeito entregaria a droga na rodoviária da Barra Funda, na zona oeste da capital.

Além disso, foram encontradas porções de cocaína e maconha em sacos plásticos.

O homem foi encaminhado ao Delegacia de Polícia de Itu, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.