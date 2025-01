PM Rodoviária apreende 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na rodovia Senador José Ermírio de Moraes, em Sorocaba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (16). O motorista que estava com a carga foi preso em flagrante.

As equipes estavam em patrulhamento quando suspeitaram do comportamento do motorista de uma carreta. Ao ser abordado, o motorista disse que pegou a carga no Paraná com destino à cidade de Sorocaba, mas não sabia do que se tratava.

Durante a vistoria no veículo foram encontradas mil caixas de cigarros, que somaram um milhão de maços, todos de origem paraguaia e sem qualquer documentação fiscal.

Os itens e o caminhão foram apreendidos e, o motorista, encaminhado à Polícia Federal, onde o caso foi registrado.