PM Rodoviária descobre esquema de drogas e prende três suspeitos no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens, de 26 e 45 anos, e uma mulher, de 36, por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (13), suspeitos de envolvimento em um esquema de transporte de entorpecentes. O trio era responsável por carregar 104 tijolos de maconha em um carro, mas foi interceptado na rodovia Presidente Castello Branco, em Pardinho, município do interior de São Paulo.

Uma equipe do 5º Batalhão patrulhava a região quando desconfiou de dois carros que passavam pela via. Logo depois, os militares realizaram a abordagem e detiveram os suspeitos.

Os agentes iniciaram a vistoria e encontraram os 104 tijolos da droga dentro de um dos carros. Os veículos e o entorpecente foram apreendidos. Os PMs identificaram que o trio viajava junto e que o motorista do segundo carro era usado como “batedor”, para informar o primeiro sobre a presença policial.

Após o flagrante, o trio foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e permaneceu à disposição da Justiça na delegacia do município.

Mais 200 kg de maconha são apreendidos em São Roque

No último sábado (11), os PMs rodoviários apreenderam mais 200 quilos de maconha, que também estavam sendo transportados por um motorista, envolvido no esquema de transporte de drogas. O veículo, carregado com o entorpecente, foi encontrado no KM 57 da Rodovia Raposo Tavares, em São Roque, interior de São Paulo.

Durante o patrulhamento, os agentes do 5º Batalhão suspeitaram do veículo, que estava com as placas fora do padrão e seguia sentido à capital paulista. A equipe emitiu os sinais de parada e então o motorista iniciou a fuga. O homem perdeu o controle do veículo e colidiu no acostamento.

Em seguida, o criminoso desembarcou do veículo e fugiu por uma área de mata. Segundo apurado pelos PMs, ele havia raspado as informações do carro, impossibilitando que fosse identificado pelo chassi. Duas placas originais foram apreendidas. Os 263 tijolos da droga estavam no porta-malas e foram apreendidos e encaminhados à perícia.