Polícia de São Paulo Desmantela Rede de Metanfetamina com Prisão de Pioneiro Mexicano

A Polícia Civil do Estado de São Paulo anunciou, na última sexta-feira (17), a prisão de Guillermo Fabián Martínez Ortiz, um mexicano considerado o maior fabricante de metanfetamina no estado e um dos precursores da produção da droga no Brasil. A detenção ocorreu durante uma operação na região central da capital paulista.

Durante a ação, conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), um segundo suspeito brasileiro também foi preso. Com os dois indivíduos, foram apreendidos 40 gramas de metanfetamina, popularmente conhecida como cristal, além de dois simulacros de armas de fogo.

A operação que resultou nas prisões é denominada Heisenberg, em alusão à famosa série de televisão “Breaking Bad”, que retrata a transformação de um professor de química em um fabricante de metanfetamina após receber um diagnóstico terminal.

Martínez Ortiz, que possui 40 anos e é ex-engenheiro químico da petroquímica mexicana Pemex, mudou-se para o Brasil e começou a produzir metanfetamina. De acordo com o Denarc, sua atuação alterou drasticamente o mercado da droga no país, que antes dependia exclusivamente da importação, com preços girando em torno de R$ 500 por grama. Com a entrada dele no cenário nacional, o custo caiu para aproximadamente R$ 70.

Em 2022, Ortiz já havia sido preso em um motel na cidade com 12,5 gramas da substância, além de armamentos e utensílios utilizados na fabricação da droga. Embora tenha sido condenado a um ano de prisão, ele respondeu em liberdade e desde então estava sob vigilância das autoridades.

A conexão de Ortiz com o tráfico se tornou mais clara durante a segunda fase da operação Heisenberg, realizada em dezembro passado. Na ocasião, a polícia deteve um grupo de cidadãos chineses que possuíam 2,1 quilos da droga. Análises das comunicações encontradas nos celulares apreendidos revelaram diversas conversas entre os suspeitos e Ortiz sobre negociações envolvendo tanto metanfetamina quanto armamentos.

Esta etapa atual da operação representa a terceira fase dos esforços contra uma rede criminosa dedicada à produção e distribuição da metanfetamina. A primeira fase ocorreu em julho do ano anterior, quando o Denarc desmantelou um laboratório no bairro da Aclimação e prendeu seis pessoas — quatro estrangeiros e duas mulheres. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), essa ação resultou em um prejuízo estimado em R$ 1 milhão ao tráfico.

Os indivíduos detidos enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros delitos conexos.