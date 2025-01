Polícia Civil promove mudança na direção de departamentos especializados

A Polícia Civil promoveu mudanças na chefia de dois departamentos especializados da instituição. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17) e visa aprimorar a atuação policial e demonstrar o compromisso da Instituição com a legalidade e a transparência.

No Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), o delegado Carlos César Castiglione assume a direção no lugar do dr. Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg. Castiglione atua na Polícia Civil desde 1993. Passou 14 anos na Divisão Antissequestro e já atuava no Denarc, mas na Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e esteve à frente, juntamente com o dr. Sayeg, da Operação Downtown, uma das mais importantes do ano de 2024 para desarticular o ecossistema do crime organizado em diferentes pontos da região central.

Sayeg, por sua vez, deixa a diretoria do Denarc para assumir o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), antes chefiado pelo dr. Fábio Pinheiro Lopes. O novo titular do Deic tem 26 anos de carreira e é mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento, e doutorando em Função Social do Direito. Assim como Castiglione., Sayeg também é professor na Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra” – Acadepol.

Também foi publicada em Diário Oficial a dispensa da corregedora Rosemeire Monteiro de Francisco Ibanez, que havia pedido afastamento do cargo no fim do ano passado.