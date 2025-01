Plaza Shopping conta com programação especial nos dias 25 e 26 de janeiro

O shopping São Bernardo Plaza programou teatro de fantoches gratuito para animar os pequenos. Nos dias 25 e 26 de janeiro, a criançada pode participar das sessões que acontecem às 14h e 16h.

Em um ambiente decorado, os artistas vão transportar os pequenos para um mundo de imaginação, onde histórias ganham vida por meio de personagens coloridos e cativantes. Com narrativas cuidadosamente selecionadas para encantar crianças de todas as idades, cada apresentação é uma oportunidade de se divertir e criar memórias preciosas em família.

O teatro acontece no Piso L2 (em frente ao Clube Melissa) e possui espaço sujeito a lotação. Para participar, basta dirigir-se ao local. É necessário que o responsável esteja presente no local durante o show.

Confira a programação completa:

25 de janeiro

14h – Animais de Floresta

16h – Lelé o jacaré

26 de janeiro

14h – Pulft, O Fantasminha

16h – Pituca, O Passarinho Azul

Outros espaços para a diversão da criançada

O São Bernardo Plaza possui diversas operações de entretenimento que vão conquistar os pequenos. Na Praça Central de Eventos, a atração temática inspirada no universo de Miraculous™ traz um labirinto e dois escorregadores que levam para uma piscina de bolinhas.

O Safari Ball é um espaço recreativo para os pequenos aproveitarem todo tipo de atividade. Com monitores e uma grande variedade de brinquedos, os pais podem ficar tranquilos enquanto a criançada aproveita para se divertir ao máximo.

Para os pequenos mais agitados, a pedida é o Jump Mania, um parque indoor de trampolins localizado no Piso L3. A experiência mistura adrenalina e muita diversão e é perfeita para gastar energia durante o período de férias.

As famílias também podem criar memórias no Bomboliche. O espaço possui pistas que comportam grupos de até seis pessoas e traz bolas de diferentes pesos, o que permite que crianças e idosos possam se divertir. Outra opção é a XTREME ARENA, um espaço que é o paraíso para os gamers. Utilizando as tecnologias mais avançadas disponíveis, o ambiente fornece mais de 200 jogos e simulações em quatro estações diferentes.

Outras opções para a criançada são o Fantasy Park, parque indoor de entretenimento, e o Cinépolis, que traz uma programação com filmes superespeciais e divertidos como Moana 2, Sonic 3 – O Filme, Mufasa: O Rei Leão, Paddington: Uma Aventura Na Floresta e Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa.