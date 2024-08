Plano de Flávia Morando é dobrar de 25 para 50 o número de Arenas Parque

Dobrar de 25 para 50 o número de Arenas Parque de Esportes na cidade. Essa é a proposta da candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, indicada pelo prefeito Orlando Morando na disputa sucessória. O plano visa expandir espaços públicos de incentivo à prática de esportes e lazer à população. O modelo, consagrado no município, transforma locais ociosos em novos equipamentos, em geral, inserindo quadras poliesportivas e de basket street, pista de skate, iluminação de LED e playground.

Em premissa fundamental do fomento ao esporte como base, o projeto de Arenas Parque efetiva a construção do espaço e resgata terrenos até então abandonados ou próprios municipais em desuso, permitindo, assim, a destinação social para essas áreas – a maioria delas localizada em pontos afastados da região central do município. Cada unidade dentro deste modelo custa em torno de R$ 550 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 13,75 milhões em investimentos.

“Nossa equipe realizou estudos de viabilidade técnico-financeira e incluímos essa proposta de construir mais 25 unidades no modelo de Arenas Parque por toda a cidade. É um plano ousado, baseado em iniciativa bem-sucedida da atual gestão e que iremos ampliar. Dá para fazer, sim. Está no nosso planejamento. As contas estão em dia, organizadas e com capacidade para investimento. Muito mais do que um espaço de esportes, é também um ponto de encontro do bairro”, frisou Flávia Morando.

Atrelada ao processo de revitalização dos espaços públicos, a nova estrutura erguida nos locais das Arenas Parque resulta ainda na valorização da região. Junto às ações de praças-parques, as arenas – projeto de maior amplitude, agregando mais serviços e modalidades esportivas – dão nova ‘cara’ ao bairro, proporcionando áreas de lazer permanentes para os moradores, além de melhorias em todo o entorno, o que, por consequência, gera sensação de qualidade de vida para a população.

ARENAS – Entre os locais já beneficiados pelo projeto de Arenas Parque estão o Silvina (duas unidades), Cafezal, Jardim Floral, Parque Hawaí, Botujuru, Pinheirinho, Parque Ideal, Três Marias, Jardim Esmeralda, Divinéia, Jardim Canaã, Represa, Vila Falcão, Batistini, Jerusalém, D.E.R, Alves Dias, Parque Imigrantes, Parque São Bernardo e Rua dos Vianas. Todas elas foram concretizadas a partir de 2019.