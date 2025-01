Piloto de São Bernardo disputa o pódio do 38º Rally Piocerá no Nordeste

Faltam poucos dias para o 38º Rally Piocerá, uma das maiores competições off-road da América Latina, que acontece de 27 a 31 de janeiro, com início em Teresina (PI), no Teresina Shopping, e chegada em Beberibe (CE), na Praia de Morro Branco. A prova abre os campeonatos Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade (CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo), Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4 (CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo) e Nacional XCM (CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo).

Pilotos, navegadores e ciclistas de diversas regiões do país, representando 22 estados e 93 municípios, estarão competindo nas categorias: carros 4×4 e Expedição, UTV’s e quadriciclos, motos, motos big-trail e bikes. De São Bernardo do Campo (SP), o piloto George Godoy de Miranda, que disputará o pódio da categoria Moto Dupla, contará com a parceria do piloto paulista Nilson Cruci.

Percurso

Além de Teresina e Beberibe, o Rally Piocerá ainda passará por Pedro II (PI), Sobral (CE) e Quixeramobim (CE), com ciclistas fazendo um roteiro exclusivo por Campo Maior (PI), Piripiri (PI), Pedra Branca (CE) e Baturité (CE). Ao todo, serão percorridos 1.085km (motorizados) e 367km (bikes), passando por mais de 30 cidades ao longo do percurso.

“Organizar há 38 anos um evento do porte do Rally Piocerá é motivo de muito orgulho. E o melhor de tudo é saber que sempre podemos inovar e crescer ainda mais. A cada ano, criamos algo novo para atrair mais pessoas e, com isso, aumentamos a projeção econômica e turísticas dos municípios que nos acolhem”, destaca o CEO do Rally Piocerá, Ehrlich Cordão.