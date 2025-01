PAT de Ribeirão Pires realiza seleções para diversas vagas de emprego

O Posto Atende Fácil (PAT) de Ribeirão Pires realizará, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), das 9h às 12h, seleções para diversas vagas de emprego. As oportunidades contemplam áreas como indústria e construção civil. Os processos seletivos ocorrerão nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro.

Os candidatos devem comparecer ao local para realizar a candidatura às vagas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4824-4282.

Na quinta-feira (16), o processo seletivo abrange cinco vagas:

01 vaga de Soldador (meio oficial);

01 vaga de Soldador;

01 vaga de Programador de CNC;

01 vaga de Operador de Comando Numérico Usinagem;

01 vaga de Auxiliar de Produção.

Já na sexta-feira (17), serão oferecidas 23 vagas, voltadas à construção civil:

10 vagas de Servente de Obras;

05 vagas de Carpinteiro;

05 vagas de Pedreiro;

02 vagas de Armador de Ferragens;

01 vaga de Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção Civil.

Para concorrer às vagas, basta se dirigir ao Posto Atende Fácil no horário indicado, com documentos pessoais e, se possível, currículo atualizado. Não é necessário agendamento prévio.