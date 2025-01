Assaí abre mais de 110 novas vagas para lojas no ABCD

O Assaí Atacadista fortalece sua presença no ABCD Paulista com 12 lojas distribuídas nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Juntas, as unidades geram mais de 6 mil empregos diretos e indiretos na região e, atualmente, estão com mais de 110 vagas abertas para diferentes funções.

As lojas do Assaí no Grande ABC se destacam por oferecer uma experiência de compra completa, com corredores amplos, bem iluminados, serviços como padaria, cafeteria, açougue e empório de frios, além de um mix de mais de 9 mil produtos em cada unidade, para atender tanto transformadores(as) e empreendedores(as) quanto famílias. A empresa também se destaca pelo investimento contínuo na capacitação e no desenvolvimento de seus(suas) colaboradores(as), promovendo inclusão e oportunidades de crescimento.

Com a geração de empregos e o impacto positivo na economia local, o Assaí reafirma seu compromisso com o ABCD Paulista e com os(as) moradores(as) da região.

Vagas abertas nas cidades da região

As vagas disponíveis incluem oportunidades para cargos operacionais, como Operador(a) de Loja e Operador(a) de Caixa, e estão distribuídas nas seguintes cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires.

Todas as posições são elegíveis para pessoas com deficiência. Os(as) interessados(as) podem se inscrever pelo banco de talentos no site https://assai.gupy.io, onde é necessário ter CPF, telefone e e-mail atualizado.