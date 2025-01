Sine de Mauá oferece 171 vagas de emprego em diversas áreas

Quem busca uma recolocação profissional, o Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), administrado pela Prefeitura, está com 171 vagas de emprego disponíveis para a próxima semana. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, em empresas localizadas em Mauá, em outras cidades da região do ABC e da Capital.

As vagas incluem cargos como atendente de fast food, auxiliar de logística, controlador de acesso, ajudante de produção, auxiliar de panificação, açougueiro e caixa. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Além disso, é possível cadastrar os dados para oportunidades futuras, caso não haja vagas compatíveis no momento.

Como se candidatar:

Os candidatos devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.