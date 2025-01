Confira vagas para começar 2025 em programas de estágios de grandes empresas

As empresas ALCOA, PPG e Logicalis estão com as inscrições abertas para seus programas de estágio de 2025, que oferecem bolsa-auxílio e benefícios competitivos, além de possibilidades de desenvolvimento profissional. As inscrições têm prazo de encerramento entre os dias 17 a 31 de janeiro e incluem vagas em diversos municípios do Brasil como Poços de Caldas (MG), Juriti (PA), São Luís (MA), Gravataí (RS), Pinhais (PR), Rio de Janeiro (RJ), Barueri (SP), Sumaré (SP) e São Paulo (SP).

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira abaixo os requisitos para conquistar uma dessas vagas e impulsionar sua carreira profissional este ano.

ALCOA

A Alcoa, referência global na produção de alumínio e reconhecida entre as melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW), anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Estágio Alcoa 2025, com foco em estudantes de todo o país. São 116 vagas para todas as formações no escritório de São Paulo e Poços de Caldas (MG), e nas unidades operacionais de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA).

A empresa é reconhecida por suas excelentes práticas em prol das pessoas por diversas organizações, como a Great Place to Work (GPTW) e a Top Employers, além de ser destaque como uma das empresas mais inclusivas do setor de mineração, de acordo com o Instituto Ethos, e ser uma das melhores empresas para profissionais LGBTI+ trabalharem no Brasil, de acordo com a Human Rights Campaign. Desta forma, o programa é uma porta de entrada para jovens talentos que buscam um ambiente plural e inclusivo de aprendizado contínuo, diversidade de ideias e compromisso com a sustentabilidade, com foco em desenvolvimento e crescimento profissionais.

As inscrições estão abertas e se estendem até o dia 17 de janeiro, com início da admissão previsto para abril de 2025. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa cursar graduação com previsão de conclusão entre junho/2026 e junho/2027, além de ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

É importante reforçar que para trabalhar na Alcoa não há limite de idade ou exigência de inglês fluente.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 17/01

Link de inscrição: ciadeestagios.com.br/alcoa

PPG

A PPG atua há mais de 140 anos no ramo de tintas, revestimentos e materiais especiais, ajudando a proteger e embelezar as mais diversas superfícies e os bens mais preciosos. A empresa está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio PPG 2025 – Pintando novos talentos, que irá recrutar para 25 vagas, em ambos os modelos presencial ou híbrido, a depender da vaga. As oportunidades estão nos municípios de Gravataí/RS, Pinhais/PR e Sumaré/SP.

Os candidatos devem cursar alguma das áreas elegíveis para o programa de estágio no ensino superior ou ensino técnico. Áreas elegíveis: Administração, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Jornalismo, Marketing, Matemática Aplicada, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Públicas, Técnico em Química e correlatos. Os candidatos devem ter formação prevista para a partir de junho/2026. Conhecimento do Pacote Office a partir do básico e inglês básico ou intermediário são diferenciais.

Os benefícios oferecidos incluem: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Wellz (terapia online), Wellhub, Fretado, vale-transporte ou ajuda de custo com transporte – a depender da localidade, Estacionamento, Vale-refeição ou refeitório no local e ajuda de custo com Home Office (para posições híbridas)

Bolsa-auxílio:

Superior: entre R$1.800,00

Técnico: entre R$1.283,00

Prazo de inscrição: 31/01

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/ppg

LOGICALIS

A Logicalis é uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação com operações nos cinco continentes. A empresa está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Logicalis 2025, que oferece 15 vagas de estágios nos municípios de Barueri/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem cursar Administração, Ciências da Computação, Engenharias, Estatística, Matemática, Segurança da Informação, Sistemas da Informação ou áreas correlatas, a partir do segundo semestre do ensino superior.

O programa de estágio oferece como benefícios: Assistência odontológica, Vale-refeição e/ou alimentação, Seguro de vida, Assistência médica, Capacitação e acompanhamento de desempenho, Vale-transporte, Wellhub, Birthday Off e Live Well (suporte especializado nas áreas emocional, social, jurídica e financeira).

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 24/01

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis/