Inscrições abertas para estágio na Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires

Seguem abertas até o dia 14 de janeiro as inscrições para a contratação de estagiários que atuarão na Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, em regime referente à cadastro reserva. O chamamento público teve início no final do ano passado.

As vagas disponíveis são para as seguintes áreas: aprendiz em psicologia, serviço social, tecnologia da informação, educação física, administração e pedagogia. Todas as inscrições devem ser realizadas por meio do aplicativo Ribeirão Pires Digital, disponível nas lojas de Android ou iOS. Após o download, é necessário realizar o cadastro. Para acessar o formulário, clique no ícone Educação e, em seguida, no ícone Processo Seletivo.

As inscrições serão para cadastro reserva durante o período letivo de 2025. Após o chamamento, o contrato poderá ser feito por até dois anos, conforme a Lei Municipal nº 4.108/1.997, regulamentada pelo decreto nº 5.809/2.007, alterado pelo decreto nº 6.912/2.019.

Para participar da seleção, os candidatos devem atender a alguns requisitos: ser brasileiro, ou gozar das prerrogativas do Decreto federal nº 70.436/1972, do artigo 12 da Constituição Federal ou do Decreto Federal nº 3.927/2011; ter completado 18 anos de idade; estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino), estar em dia com as obrigações eleitorais; e não ter sido estagiário na Prefeitura de Ribeirão Pires pelo período de dois anos seguidos, além de outros requisitos descritos no edital.