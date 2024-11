Parque municipal Estoril recebe o Festival Cultura e Sustentabilidade

Essa iniciativa nasce da vontade em unir a arte com a ecologia e enaltecer a potência do Universo artístico junto ao meio ambiente. O evento contará com uma rica e diversificada programação para toda à família, contando com oficinas, vivência com povos originários, contação de histórias, passarinhada, visita educativa no Zoo, caminhada histórica e troca de saberes sobre cultura e sustentabilidade.

O Festival Cultura e Sustentabilidade é fruto de uma parceria entre Cássia Praeiro e Mariele de Souza. Uma bióloga, pesquisadora em sustentabilidade e povos originários, outra, artista, escritora, professora de artes e produtora cultural. Ambas acreditam no poder da arte e da sensibilidade ambiental como ferramenta de formação e transformação humana.

Este projeto tem o apoio da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo, Ministério da Cultura e Governo Federal através da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo.

Confira a programação e participe:

22/11 Sexta-feira

Visita educativa no Zoológico de SBC

9h as 16h

Neste dia o Zoológico Municipal de São Bernardo do Campo contará com mediação educativa. O público conhecerá as espécies nativas que habitam o local e suas histórias.

Com Cássia Praeiro

Não necessita inscrição

23/11 Sábado

Passarinhada

9h

Você sabe o que é uma passarinhada? Passarinhar é a prática de observar aves no seu habitat natural. É uma atividade também conhecida como birdwatching que atrai pessoas de todas as idades pelo mundo afora. Ao passarinhar você conhecerá diversas espécies de aves, seu canto, sua forma e suas cores.

Com Sabrina Araújo

Ponto de encontro: Quiosque do Parque Estoril

Inscrições prévias pelo Instagram do festival

Oficina: construção de mini-terrário

13h

Quando se une arte e ecologia muitas coisas bonitas acontecem! Sim, é possível até construir pequenos ecossistemas cheios de vida, cor e estilo. Nesta oficina, você vai aprender a construir e cuidar de um mini-terrário que será só seu!

Compreender na prática como a natureza funciona é muito mágico.

Com Cássia Praeiro e Mariele de Souza

25 vagas

Para toda a família

Local: Quiosque do Parque Estoril

Para participar, esteja ao local da atividade com 15 min. de antecedência.

Oficina: Pintura com tintas naturais

14h15

A natureza se apresenta nas mais diversas cores! Você sabia que podemos produzir tintas naturais com seus pigmentos? Nessa oficina você poderá experimentar a criação de tintas através de diferentes composições com elementos naturais.

25 vagas

Para toda a família

Com Cássia Praeiro e Mariele de Souza

Local: Quiosque do Parque Estoril

Para participar, esteja ao local da atividade com 15 min. de antecedência.

Oficina: Brincando com a natureza

15h30

A importância do brincar durante a infância e do contato com a natureza é comprovado cientificamente. Numa sociedade atual tão repleta de tecnologia e telas, esta oficina é um respiro, uma pausa e um espaço criativo para as crianças experenciarem brincadeiras musicais e das artes visuais em meio ao ar livre. Vai ter roda de música, brincadeiras monotipia e flotagem com a artista-educadora Mariele de Souza

25 vagas

Crianças de todas as idades

Local: Quiosque do Parque Estoril

Para participar, esteja ao local da atividade com 15 min. de antecedência.

24/11 Domingo

Caminhada histórica

9h

Você gosta de trilha? Nesta atividade você irá praticar o contato com a natureza e conhecer sobre os aspectos históricos e culturais do Parque Natural Municipal Estoril.

Recomendado para todas as idades.

Com Cássia Praeiro

Ponto de encontro: Quiosque do Parque Estoril

Para participar, esteja ao local da atividade com 15 min. de antecedência.

TEATRO: A história de Boiúna

10h30

A história de uma lenda incrível do folclore brasileiro, diretamente da Amazônia, contada pela Cia Mundo de histórias.

Ao final da contação de história os atores farão uma brincadeira cantada com o público.

Com Flávio Bueno e Patrícia Nogueira

Cia Mundo de histórias

Recomendado para toda a família.

Não necessita inscrição

Local: Quiosque do Parque Estoril

Diálogos culturais e conservação: povos originários

14h

Vamos falar sobre o meio ambiente e o nosso papel na sociedade? Uma roda de conversa sobre cultura, ancestralidade e sustentabilidade com a presença da bióloga Cássia Praeiro e Karaí Mirim, da Aldeia Indígena Tekoa Guyrapaju.

Local: Quiosque do Parque Estoril

Não necessita inscrição prévia.

Parque Natural Municipal Estoril

Rua Portugal, 1100 – São Bernardo do Campo/SP

GRATUITO

Saiba mais em @festival.estoril