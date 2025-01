Parque Ibirapuera recebe exposição com experiência interativa sobre o futuro do morar

A capital paulista receberá em um dos seus pontos mais icônicos, o foyer do Auditório Ibirapuera, a exposição “Inovações para Morar”, uma experiência imersiva e tecnológica que convida visitantes a refletirem sobre a moradia e como a tecnologia pode conectar nossas necessidades e sonhos, sendo uma aliada completa na busca pelo lar ideal e também na realização de melhores negócios. A instalação é um oferecimento do QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América Latina.

A ‘Inovações para Morar’ se propõe a ser uma jornada interativa, na qual o visitante é conduzido por diferentes salas que ilustram novas formas de navegar na jornada de busca por um novo lar, propondo uma reflexão sobre o futuro do morar, o avanço das tecnologias e a evolução da jornada de moradia ao longo dos anos.

“Moradia não é apenas um aspecto prático da vida, mas um tema essencialmente presente, emocional, com diversas camadas, que promove experiências muito pessoais. Por isso, queremos que o público não apenas entenda, mas acima de tudo sinta o impacto transformador que a inovação e a tecnologia tem nessa jornada”, explica Gustavo Lacerda, diretor de Criação do QuintoAndar.

Ao entrar, o visitante será recebido com uma pergunta fundamental: “Você ama onde mora?” A partir desse questionamento, a visita segue por diferentes espaços que exploram desde a troca de histórias pessoais sobre o lar até a interação com projeções e dados imersivos, permitindo que o público vivencie de forma tangível as transformações na moradia.

A exposição

A exposição combina uma série de experiências, divididas em 4 salas. Em uma delas, chamada de ‘O Meu Morar’, os visitantes podem ouvir depoimentos de pessoas sobre como o lugar onde moram influencia suas vidas, e também deixar sua própria história registrada. Outro espaço, a ‘Galeria dos Sonhos’ é uma experiência instagramável, que permite que os visitantes descrevam um cenário da casa dos sonhos e assistam projeções desses ambientes personalizados. Instalações como essa ajudam os visitantes a visualizar a sua casa ideal, garantindo melhores escolhas.

O público encontra outra projeção, em 360°, chamada de ‘Dados e Descobertas‘, onde os visitantes vivenciam o potencial dos dados como uma força orientadora. Por meio de projeções imersivas e totens interativos, eles exploram tendências, comportamentos e padrões que revelam não apenas onde vivemos, mas como escolhemos viver. Essa jornada destaca como decisões informadas geram mais confiança e tranquilidade ao comprar, alugar ou vender imóveis.

“Nossa proposta é transformar a maneira como as pessoas pensam sobre suas casas e explorar o impacto que a tecnologia pode ter nesse processo”, afirma a diretora de Marketing da proptech, Flávia Mussalem. “Ao proporcionar essa experiência única, queremos provocar uma reflexão mais ampla sobre o futuro do morar, além, é claro, de oferecer uma experiência cultural inédita para a cidade de São Paulo”, conclui.

Quer saber mais? Explore todos os detalhes do que espera por você na exposição e aproveite para garantir sua presença retirando os ingressos aqui

Serviço:

Inovações para Morar – QuintoAndar

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, das 10h às 20h

Foyer do Auditório Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera, São Paulo

Entrada gratuita – Ingressos aqui

Classificação indicativa: Livre