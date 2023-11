Agenda Parque Ibirapuera: confira a programação para os próximos dias

O mês de dezembro está chegando e a programação semanal do Parque Ibirapuera recebe, neste sábado (2), a estreia do seu tradicional Natal com a maior árvore da cidade de São Paulo e diversas atrações natalinas. A agenda desta semana também conta o evento de música eletrônica, Piknic Électronik, apresentações do programa Música no Parque em homenagem ao Dia Nacional do Samba, atividades no Museu Afro Brasil, além de sessões especiais no Planetário.

Em homenagem ao Novembro Azul, o Parque Horto Florestal, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Horto Florestal, realizará uma palestra de conscientização e oferecerá serviços de saúde gratuitos para a população. Neste fim de semana, também será realizada mais uma edição do tour ‘3 Parques em 1 Dia’, que conecta o Parque Ibirapuera aos Parques Horto Florestal e Cantareira. Veja abaixo a programação completa:

Programação do Parque Ibirapuera:

Com funcionamento diário, das 5h às 0h, o Parque Ibirapuera conta com entrada gratuita e está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo, SP.

Natal no Parque Ibirapuera – ‘Sonho de Uma Noite de Natal’

Neste sábado (2), às 19h30, estreia o tradicional Natal no Parque Ibirapuera. O evento contará com a maior árvore da cidade de São Paulo, com 57 metros de altura, e terá como tema ‘Sonho de Uma Noite de Natal’, convidando a todos para momentos de felicidade, alegria e a uma importante reflexão: um futuro melhor e mais sustentável.

A programação contará com shows diários no lago do Ibirapuera inspirados nas ninfeias do local e uma iluminação especial que formará o Bosque Encantado ao redor do lago. A Casa do Papai Noel, em meio ao Bosque Encantado, onde os visitantes poderão fazer fotos gratuitamente com o grande anfitrião, aos sábados e domingos, é uma das atrações especiais. Os frequentadores também contarão com o Mercado de Natal, um espaço reservado para compras de presentes e lembrancinhas.

O clima de magia tomará conta do Parque Ibirapuera até o dia 7 de janeiro de 2024, das 19h30 às 22h, e o acesso é livre para todos os públicos e totalmente gratuito.

Música no Parque – ‘Entre o Samba e a Bossa’ e ‘Um Baile Antigamente’

Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, neste sábado (2), das 11h30 às 12h30, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, o programa Música no Parque apresenta ‘Entre o Samba e a Bossa’, com a dupla de músicos Duo Fotografia, e ‘Um Baile Antigamente’, com a Orquestra Turuna. A apresentação da Duo Fotografia, formada por Isa Silveira e Erick Shil, ambos alunos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, contará com um repertório de clássicos da Música Popular Brasileira. Já a apresentação da Orquestra Turuna, conjunto de pesquisa e interpretação de Música Popular Brasileira, recordará sonoramente as antigas bandas de choro, como a Banda do Corpo de Bombeiros, Bandinha de Altamiro Carrilho, Orquestra de Pixinguinha, entre outras.

Planetário iluminado para o Novembro Azul

Até quinta-feira (30), das 19h às 00h, em celebração ao Novembro Azul, período de conscientização e prevenção do câncer de próstata, o Planetário Ibirapuera permanece com uma iluminação especial na cor azul, que representa o mês.

As luzes estão dispostas na cúpula do prédio, que mede cerca de 18 metros de diâmetro e 9 metros de altura. A iluminação especial, além de chamar a atenção para a campanha de prevenção ao câncer de próstata, ressalta a beleza da arquitetura do prédio e é uma excelente oportunidade para os visitantes registrarem imagens com o celular e enviarem mensagens para seus familiares e amigos lembrando sobre essa campanha mundial.

Planetário Ibirapuera

Todas as quartas-feiras, a programação do Planetário Ibirapuera traz uma ‘Observação Solar’, às 15h, gratuita com a utilização de telescópios, entre eles a presença de um modelo solar. O atrativo acontece na Rosa dos Ventos e os visitantes são recebidos por ordem de chegada. Vale ressaltar que caso as condições meteorológicas não estejam favoráveis, a observação pode ser cancelada.

O espetáculo ‘Show de Luna’ voltado para a criançada e toda a família será exibido no sábado (2), às 13h, e no domingo (3), às 11h e às 13h. Durante 40 minutos, o evento traz várias histórias de Luna, uma garota que ama ciências e usa a imaginação para descobrir respostas do universo, juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação, Cláudio.

No sábado (2), às 15h e às 19h, ocorre a sessão do espetáculo ‘Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez’, que busca destacar o céu da cidade, que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano. O público terá a oportunidade de conhecer o icônico Planetário, o primeiro construído no Brasil em 1957. A duração da sessão é de 40 minutos.

‘Planetas do Universo’ é uma atração exibida no sábado (2), às 17h, e no domingo (3), às 15h. O espetáculo faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo?

As entradas para os espetáculos custam a partir de R$15. Os ingressos para o Planetário Ibirapuera podem ser adquiridos no site do Planetário Urbia Pass ou presencialmente na bilheteria. Optando por comprar na bilheteria, o usuário fica sujeito ao número de ingressos disponíveis no momento da aquisição. O local abre sempre uma hora antes do início da primeira sessão do dia e fecha no início da última sessão. É importante programar o passeio e chegar ao local com antecedência, pois não é permitida a entrada após o início da apresentação.A programação está sujeita a alterações sem prévios avisos.

O acesso mais próximo ao Planetário se dá pelo Portão 10 para os pedestres. Para quem estiver de carro, a entrada é pelo Portão 3, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, no bairro Vila Mariana, em São Paulo.

Piknic Électronik

Neste sábado (2), a partir das 11h, o Parque Ibirapuera receberá a 2ª temporada do Piknic Électronik de 2023, na cidade de São Paulo. O evento, que reúne milhares de pessoas ao redor do mundo, é uma mistura eclética e cosmopolita de moda, comida, bem-estar e música. Além disso, o festival é considerado uma experiência social inovadora, que leva a cultura eletrônica a um público mais amplo combinando a experiência com comida, sustentabilidade e muita diversão. Para garantir seu ingresso basta acessar o site do AppTicket.

‘Blow Up: Um Sopro de Diversão’, na Oca do Parque Ibirapuera

A Oca, do Parque Ibirapuera, segue com a exposição ‘Blow Up’, que ocupa quatro andares do espaço e conta com mais de 500 instalações de arte inflável. A atividade é completamente imersiva, na qual o público passa por estruturas infláveis enormes e projeções criativas em um espaço multissensorial. Livre para todas as idades, a exposição funcionará até o dia 11 de fevereiro de 2024, de terça a sexta-feira, das 11h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site do evento. O acesso mais próximo à Oca se dá pelo Portão 2 do Ibirapuera. Para quem vai de carro, o estacionamento fica localizado no Portão 3.

35 ª Bienal de São Paulo, no Pavilhão da Bienal

O Pavilhão do Parque Ibirapuera segue com a 35ª edição da Bienal de São Paulo. Com o tema ‘Coreografias do Impossível’ e curadoria coletiva de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, a exposição conta com a participação de artistas de diversos lugares do mundo e cerca de 1,1 mil obras de diferentes linguagens. Todos os públicos são bem-vindos à 35ª edição do evento, incluindo o infantil, e a Bienal contou com apoio de uma consultoria de acessibilidade. A Bienal vai até o dia 10 de dezembro, das 10h às 19h, às terças, quartas, sextas e domingos e às quintas e aos sábados, das 10h às 21h. A entrada é gratuita e deve ser feita pelo Portão 3 do Parque Ibirapuera.

Museu de Arte Moderna

O Museu de Arte Moderna (MAM), junto com a equipe do MAM Educativo, fica no Parque Ibirapuera e está aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Aos domingos, a entrada é gratuita, mas o visitante pode escolher se prefere entrar gratuitamente ou se deseja colaborar com algum valor. Os ingressos podem ser adquiridos por agendamento via site do MAM. Para acessar, basta se direcionar à entrada pelos portões 2 e 3 (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Vila Mariana, São Paulo).

Museu Afro Brasil

Nesta quinta-feira (30), às 19h, o Museu Afro Brasil contará com o Ciclo de Palestras. O tema desta vez é ‘Abrasileirando a coisa lusa: o filho de Isabel, Antônio Francisco Lisboa, e o olhar de Mário de Andrade’, que busca averiguar alguns dos sentidos da recuperação da obra de Lisboa por parte de Mário de Andrade, assim como as ambiguidades da exposição de 1978 e os desafios de mostras semelhantes. A palestra será ministrada pela professora e pesquisadora Angela Brandão e será mediada pela também pesquisadora Joyce Farias. A atividade é gratuita e as inscrições devem ser realizadas no site do Museu.

Além disso, o Museu oferecerá o curso gratuito ‘História, Memória, Arte e Educação: uma introdução ao Museu Afro Brasil Emanoel Araujo’. Voltado para agentes de Turismo, a formação busca promover diálogos e reflexões acerca do papel cultural e educativo do MAB Emanoel Araujo, bem como oferecer uma dimensão maior sobre a constituição da Exposição de Longa Duração do Museu, estimulando os participantes a criar possíveis roteiros a serem realizados junto ao público. De forma híbrida, o curso se constitui por meio de duas etapas: uma visita presencial à exposição de longa duração; e aulas em modalidade virtual, que perpassam por diferentes temáticas como, história, memória, colonialismo e anticolonialismo, colecionismo, museu, arte, educação, patrimônio cultural e turismo. O encontro presencial será realizado no sábado (2), das 10h às 13h. Já as aulas virtuais serão realizadas de terça a sexta-feira, entre os 5 a 13 de dezembro, das 19h às 21h. Para realizar as inscrições basta acessar o site do Museu.

O Museu segue em cartaz com as exposições ‘Mãos: 35 Anos da Mão Afro-Brasileira’; Sergio Lucena – Na Matriz do Tempo, a raiz da cor; Xilogravura – Emanoel Araujo; Tributo a Emanoel Araujo; Bará e Artistas Contemporâneos do Benim.

O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h). O espaço tem entrada gratuita às quartas-feiras e, nos demais dias, os ingressos variam entre R$15 (inteira) e R$7,50 (meia-entrada). Para compra de ingressos, basta acessar o site do Museu Afro Brasil.

Pavilhão Japonês

O Pavilhão Japonês é o local ideal para quem deseja aprender mais sobre a cultura japonesa. O edifício, que foi construído por meio de uma parceria entre o governo japonês e a comunidade nipo-brasileira, conta com um salão nobre e diversas salas anexas, um jardim repleto de plantas e árvores ornamentais, além de um lindo lago de carpas. Em seu Salão de Exposição é possível conferir peças, doadas pelo Japão, que retratam as belezas daquele país.

Para quem deseja saborear algumas das delícias da culinária japonesa, o Pavilhão dispõe de uma cafeteria estilo take away, o Na Na Ya, que serve opções variadas de pratos doces e salgados. O espaço tem ainda uma loja de souvenir, com temática japonesa, da Matsu Store. O horário de funcionamento do Pavilhão é de quinta-feira a domingo, e aos feriados, das 10h às 17h. A entrada é gratuita às quintas-feiras. O valor do ingresso para adultos custa R$ 15. Estudante com carteirinha, idosos a partir de 60 anos e crianças, de 5 a 12 anos de idade, pagam meia-entrada, cujo valor é de R$ 7. Crianças com menos de 4 anos não pagam.

Arena Centauro

Aos sábados e domingos, entre 10h e 16h, a Arena Centauro realiza aulas de Aero Boxe, Yoga, Fitdance, Funcional e Altinha, gratuitamente. Para participar, é necessário realizar o cadastro no site da Arena, acessar o menu para selecionar a Agenda do Dia e escolher a aula que deseja participar. É importante que os participantes fiquem atentos à programação divulgada no Instagram @arenacentauro e ou no site, pois as vagas são limitadas.

Localizada nas proximidades dos portões 3, 4 e 5 do Parque Ibirapuera, a Arena Centauro é um espaço de fomento à prática de atividades físicas, se tornando um ponto de encontro para celebração do esporte. O empreendimento faz parte do acordo de patrocínio anunciado pelo Grupo SBF, ecossistema do esporte do qual a Centauro faz parte, em parceria com a Urbia, empresa responsável pela gestão do Ibirapuera.

O edifício, que ocupa uma área de mais de 1.000 m², oferece ainda em seu subsolo serviços de empréstimos de equipamentos como bolas de diversos esportes, raquetes de beach tennis, tapetes de ioga, entre outros. No local, também são oferecidos serviços de pequenos reparos em bicicletas, patins e skates.

Ibira Circular

O Ibira Circular é um serviço de transporte que passa pelos principais atrativos do Parque Ibirapuera e garante ainda mais conforto aos frequentadores, durante o período de permanência no local. O funcionamento é diário, das 8h30 às 17h, e o carrinho tem como ponto de partida os Portões 3 e 4 do Parque, contando com as seguintes paradas: Bienal, Museu de Arte Moderna (MAM), Oca, Auditório Ibirapuera, Portão 10, Museu Afro Brasil (MAB), Restaurante Sabiá no Parque, Planetário Ibirapuera, Centro de Visitantes e Pavilhão Japonês. Com valor de R$15, o pagamento da passagem deve ser realizado diretamente com o motorista do carrinho nos sistemas de cartões de débito ou crédito, Pix ou em dinheiro.

Ibirabike

O Parque Ibirapuera oferece locação de bicicleta e triciclo infantil e adulto, além de handbikes (bicicletas acessíveis às pessoas com deficiência) pelo valor de R$ 15 a primeira hora e R$ 7,50 a cada 30 minutos adicionais. Já o triciclo família está disponível pelo valor de R$ 35, a primeira hora, e R$ 17,50, a cada 30 minutos adicionais. Para incluir cadeirinhas frontais, ou traseiras, para crianças e pets, é cobrado o custo adicional de R$ 20, na primeira hora, e R$ 10, a cada 30 minutos adicionais. A locação pode ser feita nos portões 4, 6, 9 e 10, das 8h às 18h, com a devolução até às 19h.

Visita Guiada – Ibiratour

O Ibiratour, circuito guiado realizado com apoio de carrinhos elétricos, funciona diariamente, a partir das 9h, com a última saída às 17h. Com duração de 45 minutos, os carrinhos têm capacidade para transportar até quatro pessoas, por vez, em um circuito sem pausas ou descidas durante o trajeto. O passeio custa R$30 por pessoa e os visitantes conhecem mais sobre a história e curiosidades do Parque Ibirapuera. O ponto de embarque e desembarque fica localizado no Portão 4.

Centro de Visitantes

Para obter informações sobre a programação cultural do Ibirapuera, bem como as atividades esportivas e de lazer, basta comparecer ao Centro de Visitantes. Com horário de funcionamento das 8h às 18h, o espaço fica localizado no térreo da Escola Municipal de Astrofísica (EMA), no salão de exposições temporárias. O local conta com um time de monitores que auxiliam e orientam os visitantes sobre os principais pontos de visitação do parque.

Programação conjunta do Parque Ibirapuera, Horto Florestal e Cantareira:

Tour ‘3 Parques em 1 Dia’

Neste sábado (2), a Urbia realizará mais uma edição do tour ‘3 Parques em 1 Dia’. A atividade iniciará às 8h30 com o Ibiratour, um circuito guiado completo realizado com carrinhos elétricos no Parque Ibirapuera, no qual os visitantes conhecerão mais sobre a história e curiosidades do espaço, que é considerado um dos principais pontos turísticos da capital paulista.

Após o passeio no Ibirapuera, que é opcional, os visitantes devem ir de encontro ao transporte, que estará estacionado no Portão 3 do local, para dar sequência ao tour com destino ao Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira, localizados na Zona Norte de São Paulo. A saída está prevista para às 9h30 e o retorno ocorrerá entre 17h e 17h30, no Centro de Visitantes do Horto, ponto de encontro final do grupo.

Além do Ibiratour, o pacote inclui uma caminhada mediada até o Palácio do Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, uma visita mediada ao Museu Florestal Octávio Vecchi e caminhada pela Trilha da Pedra Grande, no Parque Estadual da Cantareira. Para os visitantes que não queiram realizar a subida a pé até a Pedra Grande, a Urbia oferece gratuitamente a opção de transporte interno, em veículo motorizado.

Com vagas limitadas por dia, o pacote com todas as atividades e transporte do Parque Ibirapuera ao Horto Florestal custa R$160 por pessoa e R$130 para crianças de 4 a 7 anos, podendo ser adquirido pelo site da Urbia Pass. Crianças de até 3 anos são isentas de pagamento. A atividade é livre para pessoas de todas as idades, porém menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis. Caso haja mau tempo ou outras adversidades, a Urbia poderá adiar o passeio.

Programação do Parque Horto Florestal:

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal conta com diversos eventos que compõem sua agenda de lazer. O Parque Horto Florestal fica localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.

Novembro Azul no Parque Horto Florestal

Nesta quinta-feira (30), às 14h, a Urbia, gestora do Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Horto Florestal, realizará uma palestra de conscientização e oferecerá serviços de saúde gratuitos para a população. A ação e todos os procedimentos serão conduzidos pela equipe da UBS no Museu Florestal Octávio Vecchi.

A palestra terá como temática ‘DCNTs e ISTs – Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Infecções Sexualmente Transmissíveis’, é direcionada para os homens, mas tem entrada livre para todos os públicos, sem limite de vagas e não precisa realizar inscrição para participar. O cronograma também contará com aferição de sinais vitais, oferta de testes rápidos para ISTs, avaliação com a equipe de enfermagem para solicitação de exames de rotina e encaminhamento de retorno junto a Unidade Básica de Saúde.

Café da manhã no Palácio de Verão

A Urbia, em parceria com O Velhão, tradicional restaurante da região localizado na Serra da Cantareira, oferece aos visitantes o café da manhã no Palácio de Verão. Disponível aos finais de semana, das 8h às 13h, os visitantes poderão saborear um café da manhã colonial com diversas opções que incluem bebidas, pães variados, bolos, dentre outros. O buffet é servido à vontade e o valor é de R$59,90 por pessoa.

Parque Família

Para garantir a diversão da criançada, o Parque Horto Florestal ainda conta com o Parque Família, espaço repleto de brinquedos infláveis e diversas opções de lazer para os pequenos. Dentre as opções de brinquedos temos: Tobogã, Cama Elástica, Jump, Xícara, Carrossel de Carrinhos, Saloon, Chapéu Mexicano, Minhoca e Kidplay. O espaço funciona diariamente, das 10h às 17h, e os ingressos podem ser adquiridos no ponto de venda do local pelos seguintes valores: R$10 o ticket para um brinquedo, R$50 por cinco tickets e R$60 pelo passaporte diário para uma criança brincar à vontade.

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, as atrações do Parque Família podem sofrer alterações nos horários de funcionamento sem aviso prévio.

Museu Florestal Octávio Vecchi

Com funcionamento de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h, o Museu FlorestalOctávio Vecchi, idealizado por Octávio Vecchi e inaugurado em 1931, reúne parte da história da preservação ambiental do Estado de São Paulo. O prédio é composto por um acervo de madeiras dos mais diversos tipos: entalhadas, sementes, peças de xilografia, aquarelas, entre outras. Além disso, o local abriga um grande painel a óleo que ilustra a história de São Paulo, de autoria de Helios Seelinger; uma pintura mural de espécies nativas, realizada por Antonio Paim Vieira; vitrais executados pela Casa Conrado; e outras obras expostas.

As visitas são todas mediadas e as sessões são realizadas de hora em hora. Os ingressos custam R$ 15 (inteira) ou R$ 7,50 (meia) e podem ser adquiridos pelo UrbiaPass ou no Centro de Visitantes localizado no próprio Parque. Vale ressaltar que todas as sextas-feiras a entrada é gratuita e o ingresso deverá ser retirado no Centro de Visitantes do Parque, ao lado do campo.

Futebol no Horto

O Parque Horto Florestal ainda oferece a oportunidade de os visitantes disputarem uma “partida” em suas quadras. Todas são de uso público e o futebol pode ser praticado no horário de funcionamento do Parque, de segunda a sexta-feira. Importante lembrar que o acesso é gratuito e não tem necessidade de agendamento.

Aula de Dança no Horto

As aulas de dança no Horto Florestal são uma ótima opção para quem busca uma atividade física divertida e animada. Com músicas latinas e movimentos energéticos, a dança é uma atividade que trabalha o corpo todo, melhorando a coordenação motora, o condicionamento físico e o humor. As aulas são ministradas por instrutoras qualificadas e acontecem ao ar livre, em meio à natureza exuberante do Horto Florestal. Com passos simples e coreografias animadas, as aulas são indicadas para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. A dança é realizada na Tenda e é oferecida aos sábados, das 10h30 às 12h30, e domingos, das 10h às 12h. A participação é gratuita e não necessita reserva de ingresso.

Urbiabike

O Parque Horto Florestal conta com o Urbiabike, serviço de aluguel de bicicletas desenvolvido pela Urbia. O espaço oferece aos visitantes bicicletas de tamanho aro 26 e triciclos tamanho infantil ou família, que poderão ser alugados ao lado do Portão de entrada do Horto Florestal. O atendimento é realizado todos os dias, das 8h às 16h.

O valor de locação das bicicletas e dos triciclos infantis é de R$15,00 por hora e R$7,50 a cada 30 minutos adicionais. Já o aluguel dos triciclos tamanho família custa R$ 35,00 a hora e R$17,50 por mais 30 minutos. As locações podem ser realizadas pessoalmente nas estações, com opções de pagamento em dinheiro ou cartão de crédito e débito.

Serviço de alimentação

O Parque Horto Florestal também oferece serviço de alimentação aos visitantes com carrinhos e quiosques de comidas e bebidas, que inclui água de coco, churros, sorvete, salgados e pipoca. Os carrinhos estão localizados em diferentes pontos do Parque e funcionam diariamente, garantindo mais conforto aos frequentadores.

Programação do Parque Estadual da Cantareira:

O Parque Estadual da Cantareira é dividido em três áreas de visitação nomeadas como Pedra Grande, Águas Claras e Engordador, e conta com diversas trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à Mata Atlântica. Cada uma conta com um horário de funcionamento e tem endereços de entrada específicos. Para entrar no Parque é necessário realizar a compra do ingresso de R$50 (inteira) ou R$25 (meia) pelo site da UrbiaPass ou presencialmente.

Área de visitação ‘Pedra Grande’

Com funcionamento de quarta-feira a domingo e feriados, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h), esta área de visitação foi a primeira a ser aberta ao público, em 1989. Seu grande destaque é a Pedra Grande, um afloramento rochoso de granito, mirante natural com aproximadamente 1.010 m de altitude, que possibilita a vista panorâmica de grande parte da cidade de São Paulo. O visitante pode conhecer o núcleo através de trilhas em meio a mata, conhecendo a floresta de diferentes ângulos. O espaço conta com a Trilha da Pedra Grande, recém-inaugurada pela Urbia, a Trilha da Bica, a Trilha do Bugio e a Trilha das Figueiras. O endereço para a área de visitação fica na Rua do Horto, 931, Horto Florestal – São Paulo/SP.

Área de visitação ‘Águas Claras’

Aberta ao público em 2000, a área de visitação Águas Claras conta com diversos atrativos que levam a conhecer alguns dos recursos naturais de extrema importância para a Cantareira. O visitante pode se conectar com a Pedra Grande por meio de trilhas, tendo como seu principal atrativo o Lago das Carpas. O local conta com a Trilha das Águas, Trilha da Samambaiaçu e a Trilha da Suçuarana. Sua portaria abre aos finais de semana e feriados, das 8h às 17h, e está localizada na Av. Sen. José Ermírio Moraes, s/n – Sítio Barrocada, Mairiporã/SP. Nos demais dias o acesso pode ser realizado pela Pedra Grande.

Área de visitação ‘Engordador’

Aberto ao público em 1992, o Engordador está repleto de atrativos históricos e naturais que levam o visitante a uma viagem no tempo no que se refere ao abastecimento de água na cidade de São Paulo. Dois destes são: a Barragem do Engordador e a Casa da Bomba, datada de 1894, possuindo uma caldeira e duas bombas, uma a vapor de origem inglesa e a outra a diesel de origem alemã. Além disso, o núcleo também conta com trilhas para utilização dos visitantes, como a da Cachoeira, a do Macuco e a de Mountain Bike, para os ciclistas que gostam de aventuras em meio à floresta. O espaço funciona de quarta-feira a domingo e feriados, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h), e o endereço é Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 19100 – Jardim Cachoeira, São Paulo.

Transporte para a Pedra Grande

O Parque Estadual da Cantareira também disponibiliza transporte interno com destino à Pedra Grande. O serviço é oferecido todos os dias de funcionamento do local, sendo de quarta-feira a domingo e feriados, das 9h às 16h.

Com embarque e desembarque a cada 30 minutos, no Portão 5 do Parque Horto Florestal, o ingresso do veículo custa R$20. A aquisição pode ser na bilheteria do local, situada no próprio Portão 5, ou pelo site Urbiapass. Crianças até três anos são isentas de pagamento.

Cafeteria na Pedra Grande

Além de toda beleza garantida pela sua vista exuberante, o mirante da Pedra Grande, localizado no Parque Estadual da Cantareira, conta com uma Cafeteria feita especialmente para os seus visitantes. O espaço dispõe de mesas internas e externas, onde os frequentadores podem apreciar a paisagem de beleza única do local. A Cafeteria funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.