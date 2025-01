Parque de Ciência e Tecnologia da USP inaugurou nova tecnologia de projeção em seu planetário

O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP inaugurou o novo sistema de projeção de seu planetário hoje, 29 de janeiro. O evento marca a renovação de uma de suas principais atrações, único planetário gratuito de São Paulo com sessões de segunda a sábado, agora com tecnologia de última geração.

A nova fase é marcada pela aquisição do moderno projetor Fulldome, Modelo BRB 10000 com projeção de 180 graus, que oferece visualização mais nítida e som de alta qualidade, proporcionando uma experiência sensorial mais rica e imersiva. Segundo Suzana Ursi, diretora do CienTec, o novo equipamento possibilita uma compreensão mais profunda dos fenômenos astronômicos, com novas projeções e diálogos interativos com o público.

“O planetário é uma das principais atrações do Parque, que aproxima o público dos encantos do cosmos, além de propiciar a aprendizagem sobre a astronomia de um jeito muito prazeroso”, destacou a diretora. Segundo ela, o novo equipamento “oferece projeções com qualidade superior, apresenta maior variedade de temas nas simulações do céu noturno com imagens de astros, estrelas e constelações, e no diálogo com a cultura humana, como a mitologia grega e a cultura indígena”. De acordo com análise de Suzana os vídeos proporcionam uma imersão tanto nos fenômenos mais próximos do nosso cotidiano quanto em grandes questões sobre a formação do universo.