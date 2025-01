Jovem de Sorocaba é aprovada em medicina e matemática na USP pelo Provão Paulista

Larissa do Prado Ribeiro, uma jovem de 18 anos residente em Sorocaba, vivenciou um momento que ficará marcado em sua memória na tarde de segunda-feira, 27. Às duas da tarde, a estudante recebeu a notícia que tanto aguardava: ela havia sido aprovada para o curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP). Essa conquista a coloca entre os alunos da rede pública convocados na segunda chamada do Provão Paulista Seriado, uma iniciativa promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), que facilita o acesso às instituições públicas de ensino superior.

Com uma mistura de ansiedade e expectativa, Larissa relembra aquele dia: “Eu estava nervosa o dia inteiro e mal consegui dormir na noite anterior. Quando vi meu nome na lista, fiquei em estado de choque e corri para compartilhar a notícia com minha família e amigos. Foi um momento muito emocionante, especialmente porque já esperava essa possibilidade devido à minha classificação”, relata.

A aluna, que completou o Ensino Médio na Escola Estadual Professor Ana Cecília Martins, reconhece o Provão Paulista como uma oportunidade única para concorrer a uma vaga universitária sem enfrentar as barreiras frequentemente impostas pelos vestibulares tradicionais. “Esse projeto é fantástico porque nos coloca em pé de igualdade com os demais candidatos. Historicamente, sempre competimos com estudantes de escolas particulares ou institutos federais que oferecem um ensino superior avançado. O simples fato de termos essa chance já representa uma grande vitória. Esse modelo deveria ser ampliado para outros estados”, argumenta Larissa.

Larissa vive com seus pais em Sorocaba e se inspira na trajetória familiar. Seu pai trabalha no setor de manutenção e sua mãe é auxiliar de enfermagem. Desde a infância, o contato com o universo da saúde despertou seu interesse pela medicina. “Sempre estive envolvida nesse meio e isso me fascinou. Aprender sobre o vocabulário médico e entender como tudo funciona me intrigava muito. Meu principal objetivo é ajudar as pessoas”, confessa.

Antes da recente aprovação no curso de Medicina, Larissa já havia sido aceita em Matemática na USP, campus São Carlos, na primeira chamada. “Matemática era minha segunda opção. Como estava apenas a duas vagas de conseguir Medicina, decidi focar nessa possibilidade e esperei pela segunda chamada”, explica.

A jovem está entusiasmada com as novas experiências que a aguardam na universidade: “O que mais me anima é a chance de conhecer novas pessoas e viver experiências diferentes. Ainda não sei qual área da medicina quero seguir, mas espero descobrir isso ao longo do curso”.

Apesar das dificuldades financeiras que poderiam limitar seu acesso a cursinhos ou inscrições em vestibulares onerosos, Larissa viu no Provão Paulista uma alternativa viável. “Não fiz a Fuvest e apenas participei do Enem. O vestibular convencional exige um tempo considerável de estudo; eu cursava um curso técnico enquanto finalizava o Ensino Médio e não tinha muita disponibilidade para estudar”, afirma.

Agora, a futura médica se prepara para iniciar sua jornada acadêmica na capital paulista, onde contará com o apoio de familiares residentes na cidade. “Este é apenas o começo de uma nova etapa da minha vida. Estou pronta para encarar os desafios e aproveitar ao máximo essa oportunidade”, conclui.

Matrículas nas Universidades Estaduais

Cada instituição de ensino superior possui seu próprio cronograma e regulamento para o processo de matrícula. As diretrizes específicas podem ser consultadas no Portal do Provão Paulista, acessível pelo endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Os estudantes devem atentar-se às normas estabelecidas por cada universidade e pelas Fatecs conforme publicado na Instrução Normativa referente às Matrículas. De acordo com o edital, a Educação irá divulgar três chamadas unificadas (considerando notas e opções dos alunos). A primeira lista foi disponibilizada em 20 de janeiro e a terceira chamada está agendada para a próxima segunda-feira, 3.