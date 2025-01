Inscrições abertas para cursinhos populares da USP

O início do ano marca a abertura das inscrições para os cursinhos populares vinculados à Universidade de São Paulo (USP), voltados a estudantes de baixa renda que aspiram ingressar em instituições públicas de ensino superior. Esses programas são coordenados por grupos compostos por alunos e professores, frequentemente organizados em coletivos ou entidades sem fins lucrativos, e oferecem uma diversidade de formatos de aula que se adaptam às propostas educacionais de cada cursinho.

As seleções para novos alunos são baseadas em critérios socioeconômicos, garantindo que o acesso aos cursos seja direcionado a aqueles que mais necessitam de suporte na preparação para os vestibulares.

Os cursinhos oferecem diversas modalidades de cursos preparatórios, sendo que alguns deles são completamente gratuitos. Outros podem exigir uma taxa de matrícula, a qual pode ser opcional ou obrigatória. Também existem opções com mensalidades reduzidas, que se mostram mais acessíveis em comparação aos cursinhos tradicionais. Além disso, os interessados têm à disposição formatos de aulas tanto online quanto presenciais, com horários variados para atender às necessidades dos alunos. Para uma escolha consciente e informada, é fundamental que os candidatos consultem os editais específicos de cada cursinho, onde constam detalhes importantes sobre a estrutura e as exigências dos programas.

Confira abaixo a lista com informações sobre as inscrições para os cursinhos da USP que funcionam na capital paulista:

Inscrições até 31 de janeiro, às 12h

Endereço: Faculdade de Direito da USP – Largo São Francisco, 95 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Faculdade de Direito da USP – Largo São Francisco, 95 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP Como se inscrever: a primeira etapa consiste em preencher um formulário online. Na segunda etapa, presencial, haverá uma entrevista socioeconômica e uma redação

a primeira etapa consiste em preencher um formulário online. Na segunda etapa, presencial, haverá uma entrevista socioeconômica e uma redação Taxa de matrícula: R$ 20

Inscrições até 13 de fevereiro

Endereço: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP – Avenida Professor Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária, São Paulo – SP

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP – Avenida Professor Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária, São Paulo – SP Como se inscrever: é preciso preencher um formulário socioeconômico. A seleção é feita apenas por critérios socioeconômicos

é preciso preencher um formulário socioeconômico. A seleção é feita apenas por critérios socioeconômicos Taxa de matrícula: R$ 50 (opcional)

Inscrições até 24 de janeiro

Endereço: Instituto de Psicologia da USP. Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Butantã, São Paulo – SP (bloco B, sala 30)

Instituto de Psicologia da USP. Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Butantã, São Paulo – SP (bloco B, sala 30) Como se inscrever: inscrições on-line, pelo formulário

inscrições on-line, pelo formulário Taxa de matrícula: R$ 25

Inscrições até 1º de fevereiro

Endereço: Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Avenida Professor Lineu Prestes, 580 – Butantã, São Paulo – SP

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Avenida Professor Lineu Prestes, 580 – Butantã, São Paulo – SP Como se inscrever : pelo formulário de inscrição on-line

: pelo formulário de inscrição on-line Taxa de matrícula: não tem

Cursinho popular do Acepusp (Associação Cultural de Educadores e Pesquisadores da USP)

Inscrições até a primeira semana de fevereiro

Como se inscrever : no site do cursinho, há as informações sobre todas as opções de curso, valor e pagamento. O preço varia dependendo da modalidade e do período escolhidos. As parcelas mensais variam entre R$ 99,88 e R$ 395,75

: no site do cursinho, há as informações sobre todas as opções de curso, valor e pagamento. O preço varia dependendo da modalidade e do período escolhidos. As parcelas mensais variam entre R$ 99,88 e R$ 395,75 Endereço: R. da Consolação, 1909 – Consolação, São Paulo – SP

R. da Consolação, 1909 – Consolação, São Paulo – SP Taxa de matrícula: não tem

Inscrições até 2 de fevereiro

Endereços:

Unidade Tatuapé: R. Bom Sucesso, 342 – Cidade Mãe do Céu

Unidade Metrô Paraíso: R. Apeninos, 595 – Liberdade

Como se inscrever: no site do cursinho, há as informações sobre todas as opções de curso, valor e pagamento. O preço varia dependendo da modalidade e do período escolhidos. As parcelas mensais vão de R$ 291,20 a R$ 1.232,00

no site do cursinho, há as informações sobre todas as opções de curso, valor e pagamento. O preço varia dependendo da modalidade e do período escolhidos. As parcelas mensais vão de R$ 291,20 a R$ 1.232,00 Taxa de matrícula: não tem

Há cursinhos que ainda não estão com inscrições abertas para 2025. Os avisos sobre matrículas, inscrições e informações adicionais podem ser consultados nas redes sociais de cada um, que estão nos hiperlinks nos nomes dos cursos. São eles:

Cursinho Popular Florescer, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP

Endereço: R. do Matão, 1226 – Butantã, São Paulo – SP

R. do Matão, 1226 – Butantã, São Paulo – SP Taxa de matrícula: não tem

Cursinho Ruth de Souza, para a prova de habilidades específicas do curso de Artes Cênicas

Endereço: Rua da Reitoria, 215, Cidade Universitária, São Paulo – SP. Sala 24 do Departamento de Artes Cênicas (CAC) da USP.