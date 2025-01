Programa Internet Brasil distribui 159 mil chips para estudantes de baixa renda

Em 2024, o Programa Internet Brasil, sob a coordenação do Ministério das Comunicações (MCom), alcançou a impressionante marca de 159 mil chips de internet distribuídos a estudantes de baixa renda em todo o país. A iniciativa visa garantir acesso à internet para alunos provenientes de famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os beneficiários são jovens que estão matriculados a partir do 3º ano do ensino fundamental até o ensino médio, com a finalidade primordial de utilizar a conexão para atividades pedagógicas e educacionais.

O programa, que é operacionalizado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), foi intensificado em 2024, resultando na entrega de 148.931 chips. Atualmente, o Internet Brasil atende a 159.449 estudantes de 944 instituições de ensino localizadas em 287 municípios de oito estados brasileiros.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, enfatizou a importância da iniciativa: “A missão dada a nós pelo presidente Lula é promover a inclusão digital das pessoas sem acesso à internet e à conectividade no Brasil, especialmente os estudantes de escolas públicas e as populações em áreas remotas. Reconhecemos o quanto isso é fundamental na vida dos brasileiros”.

O funcionamento do programa estabelece que cada beneficiário recebe um pacote mensal de dados de 20 GB, que pode ser utilizado tanto para fins educacionais quanto para as necessidades familiares, aumentando assim o acesso a recursos digitais e promovendo a inclusão digital. É necessário que os estudantes já possuam um aparelho celular para utilizar o chip fornecido.

As secretarias de educação interessadas devem realizar a adesão ao programa através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), gerido pelo Ministério da Educação, indicando as escolas que participarão da iniciativa. Após essa adesão, as instituições poderão confirmar sua participação e indicar os alunos elegíveis.

Para se qualificar para o programa, o estudante deve verificar se sua escola está entre as participantes do Internet Brasil, manter-se ativo nas atividades escolares e estar devidamente inscrito no CadÚnico com informações atualizadas. Além disso, é necessário confirmar junto à secretaria da escola se atende aos critérios de distribuição estabelecidos e não possuir chips gratuitos de outras iniciativas governamentais.