Paes vai cassar licença de vendedor que for pego com itens de vidro

O aguardado réveillon de Copacabana está prestes a ganhar vida, com uma programação repleta de estrelas consagradas da música brasileira. Entre as principais atrações estão os renomados Caetano Veloso e Maria Bethânia, além das populares Anitta, Ivete Sangalo e Xand Avião.

A montagem dos palcos para a celebração foi inspecionada na manhã desta segunda-feira (30) pelo prefeito Eduardo Paes, que ressaltou a importância de manter a segurança durante o evento. O prefeito enfatizou que vendedores ambulantes flagrados com garrafas de vidro ou realizando cercadinhos enfrentarão a revogação de suas licenças em caso de reincidência. Em um esforço para garantir a segurança do público, a venda e o uso de itens de vidro estarão totalmente proibidos.

Eduardo Paes afirmou: “Temos um trabalho contínuo da Secretaria de Ordem Pública. Estamos alertando as pessoas para não insistirem, pois além das multas, quem persistir no descumprimento terá sua licença permanentemente cassada”. Ele acrescentou que os comerciantes devem compreender que as regras são implementadas por razões válidas.

O evento contará com três palcos na Zona Sul do Rio: o Palco Rio, principal da festa; o Palco Samba, com formato de pandeiro; e o Palco Leme, dedicado à música gospel. Além das atrações já mencionadas, instrumentos musicais já estão posicionados no palco principal, prontos para o espetáculo que inclui um show de laser antes da virada do ano.

Paes também destacou a relevância do réveillon na promoção do turismo carioca, prevendo um impacto econômico significativo de R$ 3,2 bilhões para 2025. A segurança da festa foi uma prioridade maior este ano, com uma colaboração estreita entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal. No bairro de Copacabana, 1.200 agentes estarão disponíveis para garantir a segurança e o ordenamento urbano.

“Este ano, o esquema policial está ainda mais robusto. Desde amanhã pela manhã, iniciaremos a checagem para garantir que apenas aqueles que venham celebrar estejam em Copacabana. Nossa meta é proporcionar um dia tranquilo e festivo”, afirmou Paes.

Com uma estrutura montada para atender à demanda crescente, a festa ainda contará com outros 10 palcos espalhados pela cidade, incluindo dois novos no Parque Oeste e no Parque Susana Naspolini. A programação está diversificada para atender todos os gostos musicais e religiosos, refletindo a pluralidade cultural do Rio.

A Comlurb também se prepara para o evento com um efetivo de 4 mil agentes na cidade, sendo 2 mil apenas em Copacabana. O trabalho da equipe é evidente na manhã desta segunda-feira, com garis realizando limpeza ao longo do calçadão enquanto cariocas e turistas aproveitam o dia ensolarado.