Réveillon deve movimentar R$ 3,2 bilhões na economia do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro projeta que aproximadamente 5 milhões de pessoas participem das festividades de Ano Novo programadas para a cidade, com um significativo número de 2,5 milhões de visitantes esperados em Copacabana, que será o epicentro das celebrações.

O evento, que ocorrerá na virada de 2025, é estimado para gerar um impacto econômico de R$ 3,2 bilhões, abrangendo diversos setores como turismo, alimentação, transporte e entretenimento. Este montante representa um crescimento de cerca de 6,6% em comparação ao ano anterior, quando a movimentação econômica foi avaliada em R$ 3 bilhões.

De acordo com o estudo “Réveillon em Dados”, elaborado pela administração municipal, este evento se posiciona como a segunda festa mais relevante para a cidade, logo atrás do Carnaval, que em 2024 arrecadou R$ 5 bilhões conforme informações da Riotur.

A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos segmentos relacionados ao turismo e eventos também apresenta números positivos. Em dezembro de 2024, foram coletados R$ 42 milhões, um aumento expressivo de 66,3% em relação a 2022 e mais do que o dobro comparado a 2019.

Além do impacto financeiro, o Réveillon contribui significativamente para a geração de empregos na cidade. A Prefeitura estima que cerca de 50 mil postos de trabalho estão direta ou indiretamente vinculados ao evento.

O estudo ainda revela que cerca de 50 mil eventos relacionados ao Réveillon estão programados para ocorrer na capital fluminense. Thiago Dias, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico em exercício, destacou a importância do evento: “O Réveillon é essencial para aquecer a economia local. Com bares, restaurantes e hotéis repletos de turistas nacionais e internacionais, os cariocas têm acesso a mais oportunidades e melhores rendimentos.”

Em Copacabana, além dos dois palcos na orla, estão confirmadas apresentações de grandes nomes da música brasileira como Ivete Sangalo, Anitta, Marcelo D2, Caetano Veloso e Maria Bethânia. No total, haverá 13 palcos distribuídos por toda a cidade durante as festividades.

A satisfação dos turistas com as celebrações do Réveillon no Rio é notoriamente alta. Pesquisas anteriores indicam que uma considerável parcela dos entrevistados atribuiu notas superiores a 8 à experiência geral da cidade durante este período festivo.

Em termos de segurança para o evento deste ano em Copacabana, medidas rigorosas estão sendo implementadas, incluindo detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial.

Com relação à origem dos visitantes internacionais, a Argentina lidera o número de turistas estrangeiros no Rio, seguida pelo Chile e pelos Estados Unidos. Entre os turistas nacionais, os estados de São Paulo e Minas Gerais são os que mais enviam visitantes para as festividades.