Réveillon em Copacabana promete uma virada de ano inesquecível para 2,5 milhões de pessoas

O Réveillon 2024/2025 promete ser um espetáculo memorável na praia de Copacabana, com uma trilha sonora que contará com faixas mixadas de artistas renomados como Lady Gaga, Madonna e Coldplay. Além disso, a clássica canção “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, também fará parte da seleção musical que acompanhará o show pirotécnico.

Com o título de “Maior Réveillon do Mundo”, a festa contará com 35 mil fogos de artifício, que serão disparados em um intervalo de apenas 12 minutos, a partir de dez balsas posicionadas ao longo da orla carioca. A previsão é que cerca de 2,5 milhões de pessoas estejam presentes para celebrar a virada do ano.

Na manhã desta segunda-feira (30), as embarcações que transportarão mais de 15 toneladas de fogos passaram por inspeção e serão transferidas para a praia na manhã do dia 31. A Prefeitura do Rio informou que um sistema de GPS garantirá a precisão no disparo dos fogos, permitindo que as explosões ocorram em tempo real e em três altitudes diferentes: entre 50 e 60 metros, entre 120 e 150 metros e entre 180 e 210 metros, minimizando a fumaça.

A sequência das explosões foi cuidadosamente planejada e simulada utilizando um software avançado chamado Finale 3D, garantindo assim uma experiência visual impactante para todos os presentes.

O evento também contará com uma programação musical diversificada. O palco principal, localizado em frente ao icônico Copacabana Palace, terá como atrações Caetano Veloso e Maria Bethânia para abrir a noite. Em seguida, Ivete Sangalo animará o público antes da apresentação de Anitta, que promete encerrar a noite com muito funk. A escola de samba Unidos do Viradouro será responsável por fechar as apresentações. No palco dedicado ao samba na Rua República do Peru, artistas como Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha também farão parte da celebração.

Além das festividades, haverá um momento de reflexão na contagem regressiva para o novo ano, com um manifesto exibido no telão do palco principal.

A Riotur confirmou que todos os aspectos do espetáculo seguem rigorosamente as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Os fogos utilizados foram projetados para serem de baixo ruído, respeitando o limite de 120 decibéis, conforme determina o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 22-A/2018. Seis cruzeiros inspecionados também estarão presentes para acompanhar o espetáculo no mar.