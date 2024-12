Conforme informações divulgadas pelo portal Climatempo, a previsão meteorológica para a terça-feira, dia 31 de dezembro, indica um cenário com sol e algumas nuvens pela manhã, além da possibilidade de chuvas isoladas à tarde. No entanto, a expectativa é de um período noturno com tempo firme e sem precipitações.

Para a segunda-feira, dia 30, o clima será caracterizado por sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 21°C e 28°C. Durante essa jornada, existe uma chance de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite.

A festa de Réveillon no Rio de Janeiro promete ser marcada por boas condições climáticas. De acordo com as previsões, a noite de virada será tranquila, com céu limpo e sem chuvas previstas para a chegada de 2025.

O evento em Copacabana deve atrair cerca de 5 milhões de pessoas que participarão das celebrações de Ano Novo na cidade. A manhã do dia 31 deverá ser ensolarada, mas as nuvens devem começar a se formar ao longo da manhã e no início da tarde, levando a uma leve possibilidade de chuvas no período vespertino. Apesar disso, a temperatura na data pode variar entre 20°C e 30°C, proporcionando um ambiente agradável para os festeiros.

Na madrugada do primeiro dia do ano, a previsão aponta para um céu claro e seco. Contudo, na quarta-feira (1°), há indícios de que o dia começará nublado e poderá registrar chuvas rápidas ao longo do dia e durante a noite. As temperaturas esperadas para este dia estão entre 20°C e 27°C.

As festividades do Réveillon em Copacabana incluem uma programação extensa distribuída em 13 palcos pela cidade, além da tradicional queima de fogos que durará cerca de 12 minutos. O esquema de segurança para garantir a proteção dos presentes contará com detectores de metal, revistas pessoais e câmeras de reconhecimento facial.