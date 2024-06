Outlet Premium Imigrantes traz marcas infantis inéditas ao ABC

Inaugurado em abril, o Outlet Premium Imigrantes, sétimo Outlet da General Shopping e Outlets do Brasil vem gradualmente ampliando seu mix de lojas para atender o público do ABC paulista e regiões próximas com as principais marcas nacionais e internacionais.

Depois da chegada de grandes nomes, como Nike, Puma e Boss foi a vez de duas marcas queridinhas dos pais desembarcarem na região: as americanas Carter’s e Babies R Us. Especializadas no público infantil, as lojas oferecem opções variadas tanto em vestuário como acessórios e brinquedos para bebês e crianças das mais diversas faixas etárias.

Uma das mais respeitadas lojas do setor de roupas infantis, a Carter’s oferece produtos duráveis e confiáveis de diversas marcas aos pais, inclusive linhas que são encontradas apenas em suas lojas.

Já a Babies R Us é focada em bebês e crianças de até 4 anos, com itens de decoração, vestuário, enxoval, calçados, decoração, brinquedos, dentre outros.

As duas lojas, aliás, são as primeiras das respectivas redes a abrir as portas no ABC Paulista, tanto no conceito Outlet como em presença física, e trazem para o público que as visitam, além de diversas opções em produtos, descontos sobre descontos nas mais variadas peças.

A chegada de marcas inéditas ao ABC paulista, aliás, não para por aí. Nos próximos dias está prevista a inauguração da Aeropostale, marca especializada em roupas e acessórios casuais focada sobretudo no público jovem.

Localizado na saída km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, o Outlet Premium Imigrantes tem mais de 78 lojas, distribuídas em uma área com mais de 18.000 m² de ABL (área bruta locável) e mais de 1.000 vagas de estacionamento.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.