Outlet Premium Imigrantes recebe campeã mundial de patinação para aulas gratuitas

O Outlet Premium Imigrantes recebe a campeã mundial de patinação inline, Fabíola da Silva, para uma ação imperdível! Patinadores, aspirantes, entusiastas e curiosos poderão ter uma aula gratuita com a atleta todos os sábados!

A patinação inline é uma modalidade em que as rodas dos patins estão alinhadas no centro, oferecendo amplas possibilidades de manobras radicais! Fabíola, que conta com mais de 30 anos de experiência, foi oito vezes campeã na patinação nos X Games, além de ter conquistado sete títulos mundiais. Hoje em dia ela continua treinando e é CEO de uma escola de patins e skate!

Para participar das aulas, basta trazer os próprios patins, assim como o equipamento de segurança adequado (capacete, cotoveleiras e joelheiras), e realizar um breve cadastro no local. As aulas são voltadas para todas as idades e todos os níveis de conhecimento, desde novatos a veteranos, e acontecem das 8h às 11h no estacionamento térreo, próximo ao Applebee’s.

Conheça mais sobre o esporte radical patinação inline e aproveite o tempo ao ar livre para desenvolver um novo hobbie!

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.