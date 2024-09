Outlet Premium Imigrantes oferece mais de 40 vagas de emprego no mês de setembro

Para atender o público de maneira completa, que vai em busca de produtos das melhores marcas nacionais e internacionais e descontos sobre descontos, o Outlet Premium Imigrantes está com mais de 40 vagas de emprego abertas, em funções como vendedor, gerente e assistente de loja em diversas operações do empreendimento.

Em setembro, com o Dia do Cliente, a chegada da primavera e a aproximação de datas-chave para o varejo, como o Dia das Crianças e as festas de final de ano, o fluxo de clientes nos centros de compra mantém o ritmo acelerado, com os clientes em busca de boas promoções e o Outlet mantém um olhar atento para que o empreendimento esteja preparado para receber a demanda da região.

Para se candidatar, basta acessar a aba Trabalhe Conosco e cadastrar seu currículo no site do empreendimento. Todas as vagas são efetivas e para algumas não é necessário ter experiência.

Confira algumas vagas disponíveis:

– Highstil: vaga para vendedor;

– Lupo: vaga para vendedor;

– Live: vaga para assistente de loja;

– Polo Wear: vaga de auxiliar de loja e estoquista.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Imigrantes

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. Sétimo outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Imigrantes é o mais recente empreendimento do grupo e, além da localização estratégica, pensada para atender aos diferentes públicos vindos destas regiões, o empreendimento conta com uma ambiência agradável, no estilo open mall e conta com espaços infantis, garantindo aos clientes uma experiência completa e com descontos o ano inteiro em grandes marcas nacionais e internacionais.

Entre as marcas presentes no empreendimento estão: adidas, Aramis, Calvin Klein, Chilli Beans, Ellus, Boss, Kipling, Kopenhagen, Lacoste, Levi’s, Lupo, M.Martan, Nike Unite, Puket, Puma, Reebok, Rip Curl, Side Walk, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.