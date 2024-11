Orlando Morando participará da premiação do Festival de Cinema de São Bernardo

O 2º Festival de Cinema de São Bernardo, que já faz parte do calendário da cidade, acontece entre os dias 24 e 30 de novembro, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

E para coroar esta edição de sucesso, o último dia será marcado pelas premiações e homenagens aos atores, diretores e filmes nacionais, amplamente premiados ao redor mundo.

O festival, que acontece nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo, instalação da antiga Cia. Cinematográfica Vera Cruz, um importante estúdio cinematográfico brasileiro fundado em 4 de novembro de 1949, que se tornou referência no Brasil e América Latina e ficou conhecida como a “Hollywood brasileira”, contará com a presença do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que será responsável pela entrega de um dos prêmios.

“É muito importante a participação do prefeito e o apoio da prefeitura de São Bernardo do Campo, pois valida nosso evento como algo importante, não somente para o cinema nacional, mas, também, para a cidade. Aqui temos uma rica história, especialmente, quando falamos do Mazzaropi e esta história deve ser preservada para sempre”, diz Rudy Serrati, diretor e idealizador do Festival de Cinema de São Bernardo.

Nomes conhecidos marcaram presença na festa de premiação

Além de Matheus Nachtergaele, o Festival de Cinema de São Bernardo contará com outras presenças ilustres como Kell Smith, André Mattos, Barbara Bruno, Daphne Bozaski, Fernando Alves Pinto, Giulia Nadruz, Leonardo Miggiorin, Julianne Trevisol, entre outros nomes.

Matheus Nachtergaele e Tony Tornado serão atrações do último dia

No dia 30/11, sábado, será marcado o encerramento do festival, com a presença do ator e diretor Matheus Nachtergaele, que também será homenageado.

Nachtergaele, que atualmente interpreta o João Grilo, no filme ‘O Alto da Compadecida 2’; e segue nas gravações da série ‘Cidade de Deus’, como o Cenoura. Ele tem um vasto currículo na dramaturgia e diversos prêmios e indicações em festivais de cinema, como Troféu APCA, Prêmio Shell, Prêmio Guarani, Festival de Gramado, Los Angeles Brazilian Film Festival, além de duas indicações no Festival de Cannes e aceitou o convite para participar do festival e da premiação.



“A presença do Matheus com a gente mostra a força que o evento tem, bem como, a importância deste espaço e da cidade de São Bernardo para o cenário nacional e mundial do cinema. Estamos felizes, pois os artistas estão, verdadeiramente, percebendo a importância do nosso evento para a disseminação do cinema brasileiro”, enfatiza Rudy.

Além dele, Tony Tornado também será homenageado no último dia do evento.

Festival de Cinema de São Bernardo

A segunda edição do Festival de Cinema de São Bernardo acontece entre os dias 24/11 e 30/11, no espaço onde ficava o antigo estúdio da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, um local lendário para o cinema nacional e mundial, com mais de 3,6 mil metros quadrados em vão livre e 20 metros de pé direito, foi considerado a “Hollywood brasileira”.

O Festival traz curtas e longas-metragens dos gêneros de ficção, documentário e animação, nas Mostras “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo”, oferecendo premiações em todas as categorias.

O 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo também promove a introdução de estudantes e jovens profissionais do cinema, por meio da participação em categorias de filmes com minutagem especial.

Segundo o diretor e idealizador Rudy Serrati, nesta edição, os lendários estúdios da Vera Cruz vão renascer culturalmente para contar novas histórias. “As de ontem, de agora e de outrora. Prestigie o nosso evento e faça parte da história viva do cinema brasileiro”, convida.